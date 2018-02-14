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Платную парковку у ТЦ «Утюг» в Туле сократят

Платную парковку у ТЦ «Утюг» в Туле сократят

Это планируется сделать в рамках благоустройства «пятачка» на перекрестке ул. Советской и Ф. Энгельса.

14 февраля 2018 года городская администрация провела пресс-тур по проекту «Формирование комфортной городской среды» и рассказала о трех объектах из десяти отобранных для благоустройства в этом году.

Напомним, что по итогам первого этапа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году отобраны 10 общественных пространств, требующих, по мнению жителей, благоустройства:

  • общественное пространство по четной стороне пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова;
  • Кировский сквер;
  • общественное пространство перед Городским концертным залом;
  • сквер ТНИТИ на ул. Болдина;
  • вход в ЦПКиО им. П. П. Белоусова со стороны ул. Жаворонкова;
  • Молодежный бульвар в Заречье;
  • общественное пространство около пригородных касс Московского вокзала;
  • общественное пространство по пр. Ленина между сквером на пл. Победы и ул. Болдина перед главным корпусом ТулГУ;
  • Пушкинский сквер;
  • общественное пространство на пересечении ул. Советской и Фридриха Энгельса.

Первый заместитель главы администрации Владислав Галкин, рассказал, как планируется облагородить площадку перед ГКЗ  и сквер возле ТНИТИ.

Что касается «пятачка» на пересечении ул. Фридриха Энгельса и Советской у ТЦ «Утюг», то, по словам Владислава Галкина, это самый центр города, но совершенно неухоженный – разбитая плитка, покосившиеся столбики-ограждения…

Площадь предполагаемого обустройства небольшая по сравнению с площадкой перед ГКЗ или Молодежным бульваром. Она ограничена проезжей частью, трамвайными путями и нестационарными объектами быстрого питания.

Планируется обновить пешеходные дорожки, поставить торшерное освещение, скамеечки и урны, убрать аварийные деревья и посадить новые, отделив, таким образом, платную парковку ТЦ от пешеходной зоны.

На вопрос – уберут ли  с этой площадки палатки? – Владислав Галкин пояснил, что предприниматели участвовали в конкурсах на аренду земельных участков, честно их выиграли и имеют законное право заниматься здесь бизнесом. Но, конечно, привести свой павильон в порядок – чтобы он был чистым и территория вокруг него тоже – предприниматель обязан.

15 февраля 2018 года в администрации состоится заседание конкурсной комиссии совместно с представителями общественности, где будут утверждены дизайн-проекты благоустройства всех 10 общественных пространств.

18 марта все проекты будут представлены в местах проведения голосования. Напомним, что во всегородском опросе по проектам благоустройства смогут принять туляки 14-летнего возраста и старше. В опросных листах надо будет выбрать из 10 общественных пространств три, которые по вашему мнению, достойны благоустройства за счет бюджета.

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 12:53 +5
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