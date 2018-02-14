Как благоустроят площадку возле тульского Городского концертного зала
Предпринимателям рынка придется привести свои торговые точки в надлежащий вид.
Сегодня, 14 февраля, городская администрация проводит пресс-тур по проекту «Формирование комфортной городской среды». Участники тура посетят три объекта из десяти отобранных для благоустройства в этом году.
Первым общественным пространством, о котором рассказал Владислав Галкин, был сквер возле Городского концертного зала.
На данный момент в сквере у ГКЗ необходимо отремонтировать проезды и тротуары.
Что запланировано:
- создание локальных рекреационных пространств и комфортной пешеходной зоны,
- посадка деревьев и кустарников,
- организация освещения площади,
- установка остановочного навеса,
- увеличение автомобильных экопарковок.
Экопарковку обустроят с торца сквера, выходящего на улицу Мосина.
Изменения коснутся также и территории, выходящей на улицу Коминтерна: напомним, сейчас там находится торговый комплекс «Подкова».
По словам Владислава Галкина, хоть эта территория и не является, собственно, сквером ГКЗ, предпринимателям придется привести свои торговые точки в надлежащее состояние.
Владислав Галкин
– На территории Тулы второй год будет реализовываться программа по формированию комфортной городской среды. С 29 декабря 2017-го мы принимали от жителей предложения по благоустройству общественных пространств. В настоящее время отобраны 10 пространств, которые набрали наибольшее количество голосов. Мы разработали предложения по дизайн-проектам благоустройства этих мест. Рейтинговое голосование покажет, какие из этих пространств мы будем благоустраивать в текущем году.
По словам Владислава Галкина, с торца ГКЗ запланирована экопарковка.
Напомним, Туле отобрали 10 заявок на благоустройство в этом году:
- «Аллея фонтанов» на пр. Ленина по четной стороне,
- Кировский сквер,
- сквер перед ГКЗ,
- сквер ТНИТИ,
- вход в Центральный парк со стороны ул. Ф. Энгельса,
- молодежный бульвар в Заречье,
- место у пригородных касс Московского ж/д вокзала, где стоят палатки с пряниками,
- место напротив главного корпуса ТулГУ,
- Пушкинский сквер и угол между ул. Ф. Энгельса и Советской у ТЦ «Утюг».
Общегородское голосование назначено на 18 марта. Из общественных мест для благоустройства нужно будет выбрать три. Итоги рейтингового голосования подведут к 1 апреля. Напомним, голосовать могут туляки начиная с 14 лет.