Как благоустроят площадку возле тульского Городского концертного зала

Сегодня, 14 февраля, городская администрация проводит пресс-тур по проекту «Формирование комфортной городской среды». Участники тура посетят три объекта из десяти отобранных для благоустройства в этом году.

Первым общественным пространством, о котором рассказал Владислав Галкин, был сквер возле Городского концертного зала.

На данный момент в сквере у ГКЗ необходимо отремонтировать проезды и тротуары.



Что запланировано:

создание локальных рекреационных пространств и комфортной пешеходной зоны,

посадка деревьев и кустарников,

организация освещения площади,

установка остановочного навеса,

увеличение автомобильных экопарковок.

Экопарковку обустроят с торца сквера, выходящего на улицу Мосина.

Изменения коснутся также и территории, выходящей на улицу Коминтерна: напомним, сейчас там находится торговый комплекс «Подкова».

По словам Владислава Галкина, хоть эта территория и не является, собственно, сквером ГКЗ, предпринимателям придется привести свои торговые точки в надлежащее состояние.

Владислав Галкин – На территории Тулы второй год будет реализовываться программа по формированию комфортной городской среды. С 29 декабря 2017-го мы принимали от жителей предложения по благоустройству общественных пространств. В настоящее время отобраны 10 пространств, которые набрали наибольшее количество голосов. Мы разработали предложения по дизайн-проектам благоустройства этих мест. Рейтинговое голосование покажет, какие из этих пространств мы будем благоустраивать в текущем году.

По словам Владислава Галкина, с торца ГКЗ запланирована экопарковка.

Напомним, Туле отобрали 10 заявок на благоустройство в этом году:

«Аллея фонтанов» на пр. Ленина по четной стороне,

Кировский сквер,

сквер перед ГКЗ,

сквер ТНИТИ,

вход в Центральный парк со стороны ул. Ф. Энгельса,

молодежный бульвар в Заречье,

место у пригородных касс Московского ж/д вокзала, где стоят палатки с пряниками,

место напротив главного корпуса ТулГУ,

Пушкинский сквер и угол между ул. Ф. Энгельса и Советской у ТЦ «Утюг».

Общегородское голосование назначено на 18 марта. Из общественных мест для благоустройства нужно будет выбрать три. Итоги рейтингового голосования подведут к 1 апреля. Напомним, голосовать могут туляки начиная с 14 лет.