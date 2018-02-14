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Как благоустроят площадку возле тульского Городского концертного зала

Как благоустроят площадку возле тульского Городского концертного зала

Предпринимателям рынка придется привести свои торговые точки в надлежащий вид.

Сегодня, 14 февраля, городская администрация проводит пресс-тур по проекту «Формирование комфортной городской среды». Участники тура посетят три объекта из десяти отобранных для благоустройства в этом году.

Первым общественным пространством, о котором рассказал Владислав Галкин, был сквер возле Городского концертного зала.

На данный момент в сквере у ГКЗ необходимо отремонтировать проезды и тротуары.

Что запланировано:

  • создание локальных рекреационных пространств и комфортной пешеходной зоны,
  • посадка деревьев и кустарников,
  • организация освещения площади,
  • установка остановочного навеса,
  • увеличение автомобильных экопарковок.

Экопарковку обустроят с торца сквера, выходящего на улицу Мосина.

Изменения коснутся также и территории, выходящей на улицу Коминтерна: напомним, сейчас там находится торговый комплекс «Подкова».

По словам Владислава Галкина, хоть эта территория и не является, собственно, сквером ГКЗ, предпринимателям придется привести свои торговые точки в надлежащее состояние.

Галерея
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 1
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 2
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 3
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 4
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 5
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 6
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 7
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 8
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 9
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 10
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 11
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 12
Благоустройство территории возле ГКЗ, Фото: 13
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Владислав Галкин

– На территории Тулы второй год будет реализовываться программа по формированию комфортной городской среды. С 29 декабря 2017-го мы принимали от жителей предложения по благоустройству общественных пространств. В настоящее время отобраны 10 пространств, которые набрали наибольшее количество голосов. Мы разработали предложения по дизайн-проектам благоустройства этих мест. Рейтинговое голосование покажет, какие из этих пространств мы будем благоустраивать в текущем году.

По словам Владислава Галкина, с торца ГКЗ запланирована экопарковка.

Напомним, Туле отобрали 10 заявок на благоустройство в этом году:

  • «Аллея фонтанов» на пр. Ленина по четной стороне,
  • Кировский сквер,
  • сквер перед ГКЗ,
  • сквер ТНИТИ,
  • вход в Центральный парк со стороны ул. Ф. Энгельса,
  • молодежный бульвар в Заречье,
  • место у пригородных касс Московского ж/д вокзала, где стоят палатки с пряниками,
  • место напротив главного корпуса ТулГУ,
  • Пушкинский сквер и угол между ул. Ф. Энгельса и Советской у ТЦ «Утюг».

Общегородское голосование назначено на 18 марта. Из общественных мест для благоустройства нужно будет выбрать три. Итоги рейтингового голосования подведут к 1 апреля. Напомним, голосовать могут туляки начиная с 14 лет.

 

сегодня, в 11:04 +5
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Событие
общественные пространствасквер ГКЗформирование комфортной городской среды
Люди
Владислав Галкин
Место
Тула

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