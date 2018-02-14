В сквере на улице Болдина в Туле установят площадку для воркаута

14 февраля городская администрация проводит пресс-тур по проекту «Формирование комфортной городской среды». Участники уже посетили сквер возле ГКЗ. Следующим объектом стал сквер ТНИТИ.

По словам первого заместителя главы администрации города Владислава Галкина, по скверу ТНИТИ поступило большое количество предложений от жителей.

– Сквер делали лет пять назад. Он еще прилично выглядит, но люди хотят его сделать центром Привокзального района. Он находится в большом жилом массиве, рядом никаких общественных пространств, где могли бы провести время и отдохнуть жители, нет. Здесь есть детский городок, который сейчас в удовлетворительном состоянии. Жители предлагают добавить туда еще элементы. Предлагается оборудовать городок площадкой для воркаута. А для пенсионеров сделать «зону тишины».

Дорога вдоль бывшего магазина «Весна» относится к придомовой территории. Как рассказал Галкин, ее решено привести в порядок за счет бюджета по программе, потому что дорога там не проездная, одни ямы.

Также в сквере «поднимут» кроны деревьев, сделают новое ограждение сквера и установят лавочки.

В целом в сквере запланированы такие виды работ:

замена тротуарного покрытия,

организация торшерного освещения,

установка скамеек и урн,

удаление аварийных деревьев и посадка новых,

установка дополнительного детского оборудования с резиновым покрытием под существующим оборудованием,

установка спортивного оборудования,

обустройство зоны отдыха для пожилых людей.

Проект «Формирование комфортной городской среды» завершится к 2022 году.

– Стоит задача, выполнить работы по минимальному перечню благоустройства дворовых территорий и благоустроить те общественные пространства, которые заявили жители. Хотим сделать город удобным и комфортным для проживания, — рассказал Галкин.