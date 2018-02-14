В сквере на улице Болдина в Туле установят площадку для воркаута
Эта территория стала участником проекта «Формирование комфортной городской среды».
14 февраля городская администрация проводит пресс-тур по проекту «Формирование комфортной городской среды». Участники уже посетили сквер возле ГКЗ. Следующим объектом стал сквер ТНИТИ.
По словам первого заместителя главы администрации города Владислава Галкина, по скверу ТНИТИ поступило большое количество предложений от жителей.
– Сквер делали лет пять назад. Он еще прилично выглядит, но люди хотят его сделать центром Привокзального района. Он находится в большом жилом массиве, рядом никаких общественных пространств, где могли бы провести время и отдохнуть жители, нет. Здесь есть детский городок, который сейчас в удовлетворительном состоянии. Жители предлагают добавить туда еще элементы. Предлагается оборудовать городок площадкой для воркаута. А для пенсионеров сделать «зону тишины».
- замена тротуарного покрытия,
- организация торшерного освещения,
- установка скамеек и урн,
- удаление аварийных деревьев и посадка новых,
- установка дополнительного детского оборудования с резиновым покрытием под существующим оборудованием,
- установка спортивного оборудования,
- обустройство зоны отдыха для пожилых людей.
Напомним, в Туле отобрали 10 заявок на благоустройство в этом году:
- «Аллея фонтанов» на пр. Ленина по четной стороне,
- Кировский сквер,
- сквер перед ГКЗ,
- сквер ТНИТИ,
- вход в Центральный парк со стороны ул. Ф. Энгельса,
- молодежный бульвар в Заречье,
- место у пригородных касс Московского ж/д вокзала, где стоят палатки с пряниками,
- место напротив главного корпуса ТулГУ,
- Пушкинский сквер и угол между ул. Ф. Энгельса и Советской у ТЦ «Утюг».
Итоги рейтингового голосования подведут к 1 апреля. Голосовать могут туляки начиная с 14 лет.
На благоустройство территорий будет направлено 226 млн рублей.