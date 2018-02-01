В Туле 10 общественных пространств выставят на голосование для благоустройства
В Туле подведены итоги первого этапа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Завершился прием заявок от жителей с предложениями о благоустройстве в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В администрации города Тулы было принято постановление о порядке проведения процедуры голосования по проектам благоустройства городских территорий в соответствии с программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».
Свои предложения туляки направляли в администрацию города с 29 декабря по 27 января. Впереди главный этап — рейтинговое голосование, по итогам которого будет составлен список городских пространств, которые будут благоустроены в 2018 году.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков:
Олег Дючков
– Главная особенность проекта «Формирование комфортной городской среды» — активное участие жителей на всех этапах его реализации: от направления заявок до
приемки работ. Жители составили перечень городских скверов и улиц, которые они хотят видеть благоустроенными. Затем будут разработаны дизайн-проекты общественных пространств, набравших наибольшее количество голосов. На третьем этапе состоится рейтинговое голосование, по итогам которого будет сформирован окончательный список
городских пространств, которые в 2018 году будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды.
В Туле на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будет потрачено 218 млн рублей.
Заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по благоустройству Владислав Галкин:
Владислав Галкин
– Всего в администрацию Тулы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» поступило 352 заявки по благоустройству общественных
пространств для проведения рейтингового голосования. Наибольшее количество голосов набрали 10 из них. Именно они и направлены на рассмотрение комиссии. В дальнейшем у жителей будет возможность выбрать те, которые будут реализовываться на территории Тулы.
На голосование будут вынесены:
- общественное пространство по четной стороне проспекта Ленина от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова;
- Кировский сквер;
- общественное пространство перед Городским концертным залом;
- сквер ТНИТИ на улице Болдина;
- вход в ЦПКиО им. П. П. Белоусова со стороны ул. Жаворонкова;
- Молодежный бульвар;
- общественное пространство около пригородных касс Московского вокзала;
- общественное пространство по пр. Ленина между сквером на пл. Победы и ул. Болдина;
- Пушкинский сквер;
- общественное пространство на пересечении улиц Советской и Фр. Энгельса.
До 15 февраля по каждому из объектов будут разработаны дизайн-проекты, которые представят жителям. Параллельно с Тулой приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется еще в девяти муниципальных образованиях: Алексин, Богородицк, Ефремов, Донской, Кимовск, Киреевск, Новомосковск, Узловая и Щекино.
Напомним: программа «Формирование комфортной городской среды»
реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и под
непосредственным контролем губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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