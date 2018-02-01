В Туле 10 общественных пространств выставят на голосование для благоустройства

Завершился прием заявок от жителей с предложениями о благоустройстве в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В администрации города Тулы было принято постановление о порядке проведения процедуры голосования по проектам благоустройства городских территорий в соответствии с программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Свои предложения туляки направляли в администрацию города с 29 декабря по 27 января. Впереди главный этап — рейтинговое голосование, по итогам которого будет составлен список городских пространств, которые будут благоустроены в 2018 году.