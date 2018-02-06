Тульское предприятие «Щегловский вал» привлечено к ответственности за свалку опасных отходов
Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления на предприятии.
В ходе проверки установлено, что обнаруженная
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, указанные отходы в мае и декабре 2017 года были переданы ООО «Бренд» для транспортирования и утилизации. Однако ООО «Бренд», транспортировавшее отходы III класса опасности, не имеет и никогда не имело лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, что является нарушением п. 30 ст. 12 Федерального закона
В АО «Щегловский вал» до настоящего времени не определен класс опасности жидких гальванических отходов и гальванических шламов, не подтвержден в установленном порядке для включения отхода в Федеральный классификационный каталог отходов, что является нарушением ч. 1 ст. 14. Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
По результатам проверки
В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами), по которому Управлением Росприроднадзора по Тульской области
Также в настоящее время СУ
Как сообщили Myslo в пресс-службе СК, пока решение о возбуждении уголовного дела не принято: готовы лишь промежуточные результаты исследований отходов. Как только эксперты вынесут окончательный вердикт, по материалу примут процессуальное решение. А это – уже совсем другие санкции.
Напомним, в поселке Новомедвенский 12 января была обнаружена незаконная свалка с опасными химикатами. В поле было складировано более 300 канистр с жидкими веществами по 20 л и более 20 мешков по 25 кг с твердыми отходами. В общей сложности, это более 6 тонн опасных веществ.
На некоторых канистрах остались этикетки: серная, соляная кислота, гальванический шлам. Однако на большинстве канистр все опознавательные знаки были сорваны.
Свалку оперативно ликвидировали уже 13 января силами администрации Пролетарского района Тулы: глава выделил транспорт и рабочие руки, и опасную химию вывезли на специальное предприятие для утилизации