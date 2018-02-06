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Тульское предприятие «Щегловский вал» привлечено к ответственности за свалку опасных отходов
Фото и видео Юлии Королевой.

Тульское предприятие «Щегловский вал» привлечено к ответственности за свалку опасных отходов

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления на предприятии.

В ходе проверки установлено, что обнаруженная 13 января 2018 года  несанкционированная свалка вблизи поселка Новомедвенский образована отходами АО «Щегловский вал». Это жидкие гальванические отходы, гальванический шлам, находящиеся в полиэтиленовых канистрах и мешках.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, указанные отходы в мае и декабре 2017 года были переданы ООО «Бренд» для транспортирования и утилизации. Однако ООО «Бренд», транспортировавшее отходы III класса опасности, не имеет и никогда не имело лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, что является нарушением п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В АО «Щегловский вал» до настоящего времени не определен класс опасности жидких гальванических отходов и гальванических шламов, не подтвержден в установленном порядке для включения отхода в Федеральный классификационный каталог отходов, что является нарушением ч. 1 ст. 14. Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

По результатам проверки 30.01.2018 природоохранным прокурором генеральному директору АО «Щегловский вал» внесено представление об устранении нарушений закона.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами), по которому Управлением Росприроднадзора по Тульской области 1 февраля 2018 г. «Щегловский вал» привлечено к административной ответственности, предприятию назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.

Также в настоящее время СУ СК России по Тульской области по указанному факту обнаружения отходов производства проводится доследственная проверка.

Как сообщили Myslo в пресс-службе СК, пока решение о возбуждении уголовного дела не принято: готовы лишь промежуточные результаты исследований отходов. Как только эксперты вынесут окончательный вердикт, по материалу примут процессуальное решение. А это – уже совсем другие санкции.

 

Напомним, в поселке Новомедвенский 12 января была обнаружена незаконная свалка с опасными химикатами. В поле было складировано более 300 канистр с жидкими веществами по 20 л и более 20 мешков по 25 кг с твердыми отходами. В общей сложности, это более 6 тонн опасных веществ.

На некоторых канистрах остались этикетки: серная, соляная кислота, гальванический шлам. Однако на большинстве канистр все опознавательные знаки были сорваны.

Свалку оперативно ликвидировали уже 13 января силами администрации Пролетарского района Тулы: глава выделил транспорт и рабочие руки, и опасную химию вывезли на специальное предприятие для утилизации

 

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Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 1
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 2
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 3
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 4
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 5
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 6
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 7
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 8
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 9
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 10
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 11
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 12
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 13
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 14
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 15
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 16
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 17
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 18
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 19
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 20
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 21
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 22
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Сюжет: Незаконная свалка химикатов в Туле
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:00 +3
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