Тульское предприятие «Щегловский вал» привлечено к ответственности за свалку опасных отходов

Фото и видео Юлии Королевой.

В ходе проверки установлено, что обнаруженная 13 января 2018 года несанкционированная свалка вблизи поселка Новомедвенский образована отходами АО «Щегловский вал». Это жидкие гальванические отходы, гальванический шлам, находящиеся в полиэтиленовых канистрах и мешках.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, указанные отходы в мае и декабре 2017 года были переданы ООО «Бренд» для транспортирования и утилизации. Однако ООО «Бренд», транспортировавшее отходы III класса опасности, не имеет и никогда не имело лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, что является нарушением п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В АО «Щегловский вал» до настоящего времени не определен класс опасности жидких гальванических отходов и гальванических шламов, не подтвержден в установленном порядке для включения отхода в Федеральный классификационный каталог отходов, что является нарушением ч. 1 ст. 14. Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

По результатам проверки 30.01.2018 природоохранным прокурором генеральному директору АО «Щегловский вал» внесено представление об устранении нарушений закона.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами), по которому Управлением Росприроднадзора по Тульской области 1 февраля 2018 г. «Щегловский вал» привлечено к административной ответственности, предприятию назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.

Также в настоящее время СУ СК России по Тульской области по указанному факту обнаружения отходов производства проводится доследственная проверка.

Как сообщили Myslo в пресс-службе СК, пока решение о возбуждении уголовного дела не принято: готовы лишь промежуточные результаты исследований отходов. Как только эксперты вынесут окончательный вердикт, по материалу примут процессуальное решение. А это – уже совсем другие санкции.