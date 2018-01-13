В Туле местная жительница обнаружила незаконную свалку опасных химикатов

Фото Юлии Королевой.

В соцсетях появился шокирующий пост — тулячка, гуляя с собакой, в поселке Новомедвенский Пролетарского района, обнаружила незаконную свалку химикатов.

- От населенного пункта (частный сектор) не более 500 м. До ближайшего ручья, который является притоком реки Тулица, максимум 10 метров. Настанут сильные морозы, и канистры разнесет! Куда это все польется? Глубина залегания грунтовых вод в этом районе не более трех метров, — пишет Анна Афанасьева.

На место выехали корреспонденты Myslo. И действительно, вся информация, указанная в посте, подтвердилась.

Редакция вызвала соответствующие службы. Myslo следит за развитием событий.