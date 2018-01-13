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В Туле местная жительница обнаружила незаконную свалку опасных химикатов
Фото Юлии Королевой.

В Туле местная жительница обнаружила незаконную свалку опасных химикатов

По всей территории стоит ужасный запах.

В соцсетях появился шокирующий пост — тулячка, гуляя с собакой, в поселке Новомедвенский Пролетарского района, обнаружила незаконную свалку химикатов.

- От населенного пункта (частный сектор) не более 500 м. До ближайшего ручья, который является притоком реки Тулица, максимум 10 метров. Настанут сильные морозы, и канистры разнесет! Куда это все польется? Глубина залегания грунтовых вод в этом районе не более трех метров, — пишет Анна Афанасьева.

На место выехали корреспонденты Myslo. И действительно, вся информация, указанная в посте, подтвердилась.

Редакция вызвала соответствующие службы. Myslo следит за развитием событий.

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Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 1
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 2
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 3
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 4
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 5
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 6
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 7
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 8
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 9
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 10
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 11
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 12
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 13
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 14
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 15
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 16
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 17
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 18
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 19
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 20
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 21
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 22
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Сюжет: Незаконная свалка химикатов в Туле
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