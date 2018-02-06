После публикации Myslo тульская прокуратура запретила отключать отопление жителям Петровского

Прокуратура города Тулы провела проверку публикации на портале Myslo.ru «Из-за долгов УК целый микрорайон Тулы может остаться без тепла и горячей воды».

В ходе проверки установлено: ООО «Газпром межрегионгаз Тула» направило уведомление о прекращении поставки газа из-за долгов в адрес ООО «Энергоресурс» (организация обслуживает котельные многоквартирных домов).

12 января 2018 года ООО «Энергоресурс» получило уведомление от ООО «Газпром межрегионгаз Тула» о прекращении полной поставки газа с 10.00 утра 5 февраля 2018 года на котельную жилого мкр. Петровский квартал.

Данное обстоятельство по отключению газоснабжения напрямую могло отразиться на качестве и надежности системы теплоснабжения Тулы.

В целом это может привести к перебоям в поставке коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению и другим, социально значимым объектам.

Прокуратура считает это недопустимым, так как прекращение подачи газа на котельные нарушит права третьих лиц, в том числе населения, являющихся добросовестными плательщиками коммунальных услуг и создаст угрозу для жизни и здоровья граждан.

Федеральным законом «О защите конкуренции» запрещены действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, которые могут ущемить интересы других хозяйствующих субъектов или физических лиц.

Отключение газоснабжения объектов теплоснабжения ставит под угрозу жизнь и здоровья граждан, проживающих в многоквартирных домах.

В связи с этим в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Тула» прокуратура своевременно направила предостережение о недопустимости нарушения закона.

Также в адрес генерального директора ООО «Энергоресурс» по факту наличия долгов за газ прокуратура города внесла представление. Прокурор требует в месячный срок принять меры по погашению задолженности.

В результате отопление Петровскому не отключили и права жителей нарушены не были.