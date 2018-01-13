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В Туле на незаконной свалке найдено более 4,5 тонн химикатов
Фото Юлии Королевой.

В Туле на незаконной свалке найдено более 4,5 тонн химикатов

На месте обнаружены вещественные доказательства, указывающие на принадлежность отходов.

В поселке Новомедвенский, расположенном в Пролетарском районе Тулы, на незаконной свалке с опасными химикатами обнаружено не менее ста канистр с жидкими веществами по 37 кг и около десятки мешков по 25 кг с твёрдыми отходами. На некоторых есть этикетки: серная кислота, гальванический шлам.

На место свалки приехал заместитель министра экологии и природных ресурсов Кирилл Сорокин.

- Сегодня нам сообщили, что в районе поселка Новомедвенский была найдена несанкционированная свалка химических отходов и веществ. Мы оперативно выехали на место. В настоящее время проводится осмотр места. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП. Насколько опасны эти вещества, пока сказать сложно. Всё будет известно после проведения лабораторных исследований Росприроднадзора. Оповещены все оперативные службы, МЧС, УМВД, дежурный горадминистрации. Думаю, виновного быстро обнаружим: на месте найдены вещественные доказательства, указывающие на принадлежность отходов, — рассказал Кирилл Сорокин.

Виновного ждет штраф по ст. 8.2 — от 100 до 250 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток. И, конечно, он должен будет всё убрать.

Как сообщает корреспондент Myslo, уже на место приехали глава Пролетарского округа Сергей Шестаков, сотрудники полиции, МЧС и городской службы спасения.

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Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 1
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 2
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 3
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 4
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 5
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 6
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 7
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 8
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 9
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 10
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 11
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 12
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 13
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 14
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 15
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 16
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 17
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 18
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 19
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 20
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 21
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 22
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Сюжет: Незаконная свалка химикатов в Туле
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