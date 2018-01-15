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Предполагаемый виновник свалки опасных химикатов в Туле найден

Предполагаемый виновник свалки опасных химикатов в Туле найден

К делу подключилась прокуратура.

Как стало известно Myslo, установлен предполагаемый «автор» свалки химикатов в Новомедвенском поселке Большой Тулы. Его нашли по изъятым с места ЧП вещественным доказательствам — сопроводительным документам на груз.

Как сообщил Myslo глава Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков, предположительный виновник — частная фирма «Бренд» из Рязанской области, имеющая лицензию на утилизацию таких отходов.

Сергей Шестаков

– Свалка ликвидирована в день обнаружения. К делу подключились природоохранная прокуратура и прокуратура Тульской области. Они ведут проверку. Установлено, что предполагаемый виновник свалки — фирма «Бренд», город Рязань.

Как сообщил Сергей Шестаков, фирма, скорее всего, заключала договоры с тульскими предприятиями на утилизацию химических веществ и отходов металлообработки. Но вместо того, чтобы утилизировать химикаты по правилам, их просто вывезли в безлюдное место и сбросили. Известна и предполагаемая дата нарушения – 25 декабря 2017 года.

Эта информация пока проверяется. Однако, судя по данным базы юрлиц, фирма «Бренд» в Рязани закрылась чуть менее года назад:

Кто на самом деле сбросил опасные отходы в поле у Новомедвенского, предстоит узнать прокуратуре и министерству экологии.

 

Напомним, в поселке Новомедвенский 12 января была обнаружена незаконная свалка с опасными химикатами. В поле было складировано 300 канистр с жидкими веществами по 20 л и более 20 мешков по 25 кг с твердыми отходами. В общей сложности, это более 6 тонн опасных веществ.

На некоторых канистрах остались этикетки: серная, соляная кислота, гальванический шлам. Однако на большинстве канистр все опознавательные знаки были сорваны.

По факту обнаружения министерство экологии и природных ресурсов Тульской области возбудило дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП. Виновного ждет штраф по ст. 8.2 — от 100 до 250 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Свалку оперативно ликвидировали уже 13 января силами администрации Пролетарского района Тулы: глава выделил транспорт и рабочие руки, и опасную химию вывезли на специальное предприятие для утилизации.
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Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 1
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 2
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 3
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 4
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 5
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 6
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 7
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 8
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 9
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 10
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 11
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 12
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 13
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 14
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 15
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 16
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 17
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 18
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 19
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 20
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 21
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 22
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Сюжет: Незаконная свалка химикатов в Туле
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