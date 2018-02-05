Погода в Туле 6 февраля: сильный гололёд, снег и мороз

Фото из архива MySLO

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер юго-западный, южный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -18 до -13, днём – от -13 до -8. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.