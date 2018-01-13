Администрация Тулы выделила КамАЗ для вывоза химикатов с незаконной свалки

Фото Юлии Королевой.

Угрозы жизни и безопасности для туляков этот объект сейчас не составляет, ведь утечки жидкости не было.

Глава администрации Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков прокомментировал ситуацию с обнаружением незаконной свалки химикатов в поселке Новомедвенский:

- Поступил звонок от жительницы, которая гуляет по этому полю с собакой. Поле находится в частной собственности, принадлежит компании, которая строит коттеджи на Веневском шоссе. В настоящее время сюда приехали представители прокуратуры, МЧС, городской службы спасения, министерства природных ресурсов. Обнаружили большое количество канистр емкостью 10 литров с непонятной жидкостью. Судя по этикеткам, жидкость участвует в каком-то производстве металла, то есть гальванических цехов. Говорить о том, кто это мог сделать, пока рано, ведь вокруг Пролетарского округа находится много предприятий.

Но в последнее время у нас есть проблемные вопросы к частным предприятиям, которые занимаются металлоконструкциями.

Скорее всего, это дело их рук. Принято решение, по согласованию с Евгением Авиловым, выделить 15 человек личного состава и КамАЗ, вывезти канистры под охрану администрации Пролетарского района для химического анализа. Угрозы жизни и безопасности для туляков этот объект сейчас не составляет, ведь утечки жидкости не было. Вовремя обратились и вовремя эту задачу решим.

Напомним, что на незаконной свалке с опасными химикатами обнаружено не менее ста канистр с жидкими веществами по 37 кг и около десятки мешков по 25 кг с твёрдыми отходами. На некоторых есть этикетки: серная кислота, гальванический шлам.

Виновного ждет штраф по ст. 8.2 — от 100 до 250 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.