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В Туле уборщица украла из офиса деньги

В Туле уборщица украла из офиса деньги

В полиции возбуждено уголовное дело.

Тульские полицейские установили подозреваемую в совершении кражи. В отдел полиции «Центральный» заявил директор одной из организаций, что из офиса пропали пять тысяч рублей, хранившиеся в металлическом ящике. У руководителя были основания считать, что хищение произошло ранним утром.

Полицейские предположили, что к краже может быть причастна уборщица организации, так как женщина имела свободный доступ во все кабинеты.

В дальнейшем эта версия подтвердилась. У 58-летней тулячки обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:50 +1
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