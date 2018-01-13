В Туле уборщица украла из офиса деньги

Тульские полицейские установили подозреваемую в совершении кражи. В отдел полиции «Центральный» заявил директор одной из организаций, что из офиса пропали пять тысяч рублей, хранившиеся в металлическом ящике. У руководителя были основания считать, что хищение произошло ранним утром.

Полицейские предположили, что к краже может быть причастна уборщица организации, так как женщина имела свободный доступ во все кабинеты.

В дальнейшем эта версия подтвердилась. У 58-летней тулячки обнаружено и изъято похищенное. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.