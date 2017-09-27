В какие школы и детсады Тулы пришло тепло?
Это центры образования: школы, детские сады и другие учреждения образования.
Сегодня, 27 сентября, на 12.00 к отоплению подключены 22 здания объектов социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Здания образовательных организаций, готовые к подключению, обслуживаются Фрунзенской котельной:
- ЦО №1 (лицей №4, Гимназия №2, д/с №32, д/с №46, д/с №149, д/с №167);
- ЦО №8 (школа № 57);
- ЦО №27 (школа №16, школа №4, д/с №17, д/с № 174);
- ЦО №23 (школа №2 «Возрождение»).
Здания образовательных организаций, готовые к подключению, обслуживаются Зареченской котельной:
- ЦО №2 (начальная школа № 29, школа №1, д/с №74);
- ЦО №7 (школа №71 (2 здания), д/с № 43, д/с № 114, д/с № 61, д/с № 90);
- ЦО №10 (школа №55, д/с №168);
- ЦО №12 (школа №10, начальная школа №12, д/с №7, д/с № 77);
- ЦО №31(школа №28, школа №53, д/с №5, д/с № 109, д/с № 151);
- Центр развития ребенка – детсад №3 (д/с № 84, д/с № 57);
- Детсад №24;
- Лицей №2 имени Слободскова;
- Межшкольный учебный комбинат;
- «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения (Валеоцентр (2 здания);
- Центр внешкольной работы;
- Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества.
Централизованное отопление, Привокзальный территориальный округ:
- Центра развития ребенка-детский сад №4 (д/с № 152,153,154).
Объекты с индивидуальным теплоснабжением:
- ЦО №21 (д/с № 9);
- ЦО №28 (Плехановская школа);
- ЦО №48 (Прилепская школа, д/с Прилепы);
- ЦО №51 (д/с Коптево, д/с Федоровка);
- ЦО №53 (школа д. Ямны, д/с Петровский);
- ЦО №55 (Хрущевская средняя школа, д/с Хрущево);
- Плехановская начальная школа;
- Центр детского творчества п. Ленинский;
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Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие».
28 сентября начнется подача тепла в жилые дома муниципального образования город Тула.
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