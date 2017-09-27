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В какие школы и детсады Тулы пришло тепло?

В какие школы и детсады Тулы пришло тепло?

Это центры образования: школы, детские сады и другие учреждения образования.

Сегодня, 27 сентября, на 12.00 к отоплению подключены 22 здания объектов социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Здания образовательных организаций, готовые к подключению, обслуживаются Фрунзенской котельной:

  • ЦО №1 (лицей №4, Гимназия №2, д/с №32, д/с №46, д/с №149, д/с №167);
  • ЦО №8 (школа № 57);
  • ЦО №27 (школа №16, школа №4, д/с №17, д/с № 174);
  • ЦО №23 (школа №2 «Возрождение»).

Здания образовательных организаций, готовые к подключению, обслуживаются Зареченской котельной:

  • ЦО №2 (начальная школа № 29, школа №1, д/с №74);
  • ЦО №7 (школа №71 (2 здания), д/с № 43, д/с № 114, д/с № 61, д/с № 90);
  • ЦО №10 (школа №55, д/с №168);
  • ЦО №12 (школа №10, начальная школа №12, д/с №7, д/с № 77);
  • ЦО №31(школа №28, школа №53, д/с №5, д/с № 109, д/с № 151);
  • Центр развития ребенка – детсад №3 (д/с № 84, д/с № 57);
  • Детсад №24;
  • Лицей №2 имени Слободскова;
  • Межшкольный учебный комбинат;
  • «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения (Валеоцентр (2 здания);
  • Центр внешкольной работы;
  • Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества.

Централизованное отопление, Привокзальный территориальный округ:

  • Центра развития ребенка-детский сад №4 (д/с № 152,153,154).

Объекты с индивидуальным теплоснабжением:

  • ЦО №21 (д/с № 9);
  • ЦО №28 (Плехановская школа);
  • ЦО №48 (Прилепская школа, д/с Прилепы);
  • ЦО №51 (д/с Коптево, д/с Федоровка);
  • ЦО №53 (школа д. Ямны, д/с Петровский);
  • ЦО №55 (Хрущевская средняя школа, д/с Хрущево);
  • Плехановская начальная школа;
  • Центр детского творчества п. Ленинский;

  • Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие».

28 сентября начнется подача тепла в жилые дома муниципального образования город Тула.

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