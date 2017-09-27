В какие школы и детсады Тулы пришло тепло?

Это центры образования: школы, детские сады и другие учреждения образования.

Сегодня, 27 сентября, на 12.00 к отоплению подключены 22 здания объектов социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Здания образовательных организаций, готовые к подключению, обслуживаются Фрунзенской котельной:

ЦО №1 (лицей №4, Гимназия №2, д/с №32, д/с №46, д/с №149, д/с №167);

ЦО №8 (школа № 57);

ЦО №27 (школа №16, школа №4, д/с №17, д/с № 174);

ЦО №23 (школа №2 «Возрождение»).

Здания образовательных организаций, готовые к подключению, обслуживаются Зареченской котельной:

ЦО №2 (начальная школа № 29, школа №1, д/с №74);

ЦО №7 (школа №71 (2 здания), д/с № 43, д/с № 114, д/с № 61, д/с № 90);

ЦО №10 (школа №55, д/с №168);

ЦО №12 (школа №10, начальная школа №12, д/с №7, д/с № 77);

ЦО №31(школа №28, школа №53, д/с №5, д/с № 109, д/с № 151);

Центр развития ребенка – детсад №3 (д/с № 84, д/с № 57);

Детсад №24;

Лицей №2 имени Слободскова;

Межшкольный учебный комбинат;

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения (Валеоцентр (2 здания);

Центр внешкольной работы;

Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества.

Централизованное отопление, Привокзальный территориальный округ:

Центра развития ребенка-детский сад №4 (д/с № 152,153,154).

Объекты с индивидуальным теплоснабжением:

ЦО №21 (д/с № 9);

ЦО №28 (Плехановская школа);

ЦО №48 (Прилепская школа, д/с Прилепы);

ЦО №51 (д/с Коптево, д/с Федоровка);

ЦО №53 (школа д. Ямны, д/с Петровский);

ЦО №55 (Хрущевская средняя школа, д/с Хрущево);

Плехановская начальная школа;

Центр детского творчества п. Ленинский;

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие».

28 сентября начнется подача тепла в жилые дома муниципального образования город Тула.