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28 сентября в Туле начнется отопительный сезон

28 сентября в Туле начнется отопительный сезон

Постановление подписал глава администрации города Евгений Авилов.

В администрации Тулы прошло совещание по вопросам начала отопительного сезона.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и значительным понижением температуры воздуха принято решение о начале отопительного сезона с 28 сентября. Постановление о начале отопительного сезона подписал глава администрации города Евгений Авилов.

Соответственно, системное подключение жилых домов начнется в этот день и будет осуществляться в соответствии с графиками подачи тепла, представленными управляющими компаниями.

Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще десять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.

С 27 сентября в ежедневном режиме начинают работу телефоны горячей линии по вопросам начала и хода отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула:

№ п/п

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный территориальный округ

(4872) 36-30-92

с 8.00 до 20.00

 

2

Зареченский территориальный округ

(4872) 47-16-68

с 8.00 до 20.00

3

Привокзальный территориальный округ

(4872) 24-71-74

с 8.00 до 20.00

4

Пролетарский территориальный округ

(4872) 41-06-49;

(4872) 41-73-40;

с 8.00 до 20.00

5

Советский

территориальный округ

(4872) 30-18-84; 30-17-11

с 8.00 до 20.00

6.

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы

+7-919-081-23-09

 

с 8.00 до 20.00

7.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы

1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37

круглосуточно

8.

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

(4872) 42-59-21, 42-53-23

круглосуточно

9.

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56-54-54

круглосуточно

10.

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42-53-26, 42-53-34

круглосуточно

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:40 +6
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