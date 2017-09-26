28 сентября в Туле начнется отопительный сезон

В администрации Тулы прошло совещание по вопросам начала отопительного сезона.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и значительным понижением температуры воздуха принято решение о начале отопительного сезона с 28 сентября. Постановление о начале отопительного сезона подписал глава администрации города Евгений Авилов.

Соответственно, системное подключение жилых домов начнется в этот день и будет осуществляться в соответствии с графиками подачи тепла, представленными управляющими компаниями.

Подача тепла в жилые дома производится в течение пяти дней с начала отопительного сезона. Еще десять дней дается на регулировку отопительных систем жилых домов.

С 27 сентября в ежедневном режиме начинают работу телефоны горячей линии по вопросам начала и хода отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула: