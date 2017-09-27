Тульские полицейские задержали 8 человек, находившихся в розыске

В период с 20 по 22 сентября на территории Тульской области полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Розыск».

Особое внимание стражей порядка было направлено на установление местонахождения лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от правосудия.

В результате проделанной работы сотрудниками полиции региона разыскано 8 человек, находившихся в местном, федеральном и межгосударственном розыске.

Также полицейскими установлено 35 лиц, пропавших без вести и 4 человека, уклоняющихся от установленного законом административного надзора.