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Тульские полицейские задержали 8 человек, находившихся в розыске

Тульские полицейские задержали 8 человек, находившихся в розыске

Эти люди были объявлены в местный, федеральный и межгосударственный розыск.

В период с 20 по 22 сентября на территории Тульской области полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Розыск».

Особое внимание стражей порядка было направлено на установление местонахождения лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от правосудия.

В результате проделанной работы сотрудниками полиции региона разыскано 8 человек, находившихся в местном, федеральном и межгосударственном розыске.

Также полицейскими установлено 35 лиц, пропавших без вести и 4 человека, уклоняющихся от установленного законом административного надзора.

 

сегодня, в 13:29 +1
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