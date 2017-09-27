В Туле начали работу горячие линии по отопительному сезону

Напомним, отопительный сезон в Туле стартует 28 сентября.

В связи с этим в городе 27 сентября открылись горячие линии по вопросам начала отопительного сезона.

№ п/п Территориальный округ Номера телефонов Время работы 1 Центральный округ (4872) 36-30-92 с 8.00 до 20.00 2 Зареченский округ (4872) 47-16-68 с 8.00 до 20.00 3 Привокзальный округ (4872) 24-71-74 с 8.00 до 20.00 4 Пролетарский округ (4872) 41-06-49 (4872) 41-73-40 с 8.00 до 20.00 5 Советский округ (4872) 30-18-84, 30-17-11 с 8.00 до 20.00 6. Управление по городскому хозяйству администрации Тулы +7-919-081-23-09 с 8.00 до 20.00 7. Единая дежурно-диспетчерская служба Тулы 1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37 круглосуточно 8. АДДС ЗАО «Тулатеплосеть» (4872) 42-59-21, 42-53-23 круглосуточно 9. ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы» (4872) 56-54-54 круглосуточно 10. Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал» (4872) 42-53-26, 42-53-34 круглосуточно

Также работа горячих линий организована в каждой управляющей компании.