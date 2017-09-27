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В Туле начали работу горячие линии по отопительному сезону

В Туле начали работу горячие линии по отопительному сезону

Телефоны горячей линии по вопросам отопительного сезона в Туле будут работать в ежедневном режиме.

Напомним, отопительный сезон в Туле стартует 28 сентября.

В связи с этим в городе 27 сентября открылись горячие линии по вопросам начала отопительного сезона.

№ п/п

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный округ

(4872) 36-30-92

с 8.00 до 20.00

 

2

Зареченский округ

(4872) 47-16-68

с 8.00 до 20.00

3

Привокзальный округ

(4872) 24-71-74

с 8.00 до 20.00

4

Пролетарский округ

(4872) 41-06-49

(4872) 41-73-40

с 8.00 до 20.00

5

Советский округ

(4872) 30-18-84, 30-17-11

с 8.00 до 20.00

6.

Управление по городскому хозяйству администрации Тулы

+7-919-081-23-09

 

с 8.00 до 20.00

7.

Единая дежурно-диспетчерская служба Тулы

1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37

круглосуточно

8.

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

(4872) 42-59-21, 42-53-23

круглосуточно

9.

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56-54-54

круглосуточно

10.

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42-53-26, 42-53-34

круглосуточно

Также работа горячих линий организована в каждой управляющей компании.

 

 

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