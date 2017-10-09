Администрация Тулы: «Если в вашей квартире нет тепла, звоните в УК»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульские власти сообщают, что на данный момент тепло поставляется во все многоквартирные дома города.

За минувшую неделю в Туле произошло 12 аварийных отключений на коммунальных сетях, из них, по официальным данным, только одно было на теплосетях и пять на водопроводе.

Об этом сегодня на оперативном совещании администрации Тулы сообщил начальник ЕДДС города Николай Безруков.

По данным замглавы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Романа Мурзина, за неделю от жителей поступило 3628 обращений по поводу отсутствия отопления в квартире, что на 10% меньше, чем в прошлом году в начале отопительного сезона. Пик жалоб пришелся на середину недели, больше всего звонков поступило из Пролетарского округа.

– На сегодняшний день отопление подаётся во все 3098 домов в Туле. Если в вашей квартир нет тепла, значит система завоздушена и надо обращаться в управляющую компанию. Если тяжело дозвониться в УК, обращайтесь на горячие линии администраций территориальных округов и управление благоустройства, – сказал Роман Мурзин.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов добавил, что по каждому обращению фиксировалось время звонка и срок решения проблемы.

– За неделю проанализируйте, как УК реагировали, – поручил он главам территориальных округов. – Мы эти материалы направим в ГЖИ.