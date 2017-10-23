6282 обращения от туляков поступило на телефоны горячих линий по теплу

По информации пресс-службы Тульской гордумы.

Основной пик обращений – порядка 500 в день – пришелся на период со 2 по 6 октября.

23 октября на оперативном совещании в администрации Тулы с докладом о результатах мониторинга начала отопительного сезона выступил заместитель главы администрации города Роман Мурзин.

По состоянию на 20 октября тепло поступает на все 100% городских объектов:

3098 многоквартирных домов,

127 школ,

134 детских сада,

38 объектов здравоохранения.

Работают все 179 городских котельных.

Горячие линии по теплу были запущены 27 сентября. За период с 27 сентября по 20 октября было принято и отработано 6282 обращения от туляков.

Основной пик обращений (порядка 500 в день) пришелся на период со 2 по 6 октября. Сейчас количество жалоб снизилось — операторы принимают до 30 в день.

Лучше всего организовали подачу теплоносителя в жилые дома следующие управляющие компании: «Уют Дом», «Развитие Сервис», РСК-71, «Тульская городская УК», Тульское УЖКХ, Жилхоз Советского района. Больше всего обращений по работе управляющих компаний, а также неравномерного прогрева отопительных приборов было на следующие управляющие компании: ООО УК «21 век», ООО УК «Лидер», ООО УК «Ваш дом», ООО УК «Домсервис», ООО УК «ОМД», ООО УК «Домоуправсервис», ООО УК «Славянка», ООО УК «Единая Тула».

Глава города Юрий Цкипури отметил, что в этом году тепло было подано на неделю раньше, чем в прошлом. Он также предложил учитывать работу управляющих компаний при составлении рейтинга УК.

В ходе оперативного совещания обсудили также ситуацию с разрытиями в Туле. По словам заместителя начальника управления по административно-техническому надзору Алины Кабировой, на минувшей неделе выдано восемь требований на ликвидацию разрытий.

- Необходимо вести разъяснительную работу с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями по вопросу своевременного устранения разрытий и соблюдению Правил благоустройства, — сказал мэр города.