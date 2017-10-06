В головеньковском детсаду и первомайской школе №16 тепло есть
Сигнал, поступивший от жителей этих населенных пунктов в редакцию Myslo, проверили по указанию министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко.
6 октября состоялась пресс-конференция, на которой обсуждался старт отопительного сезона в Тульской области. На запрос Myslo — жители пожаловались на отсутствие тепла в детском саду в Головеньках и школе №16 поселка Первомайский Щекинского района — министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко тут же отправила по этим адресам комиссию с проверкой.
Как выяснила комиссия, тепло везде есть.
В комнатах детсада температура — +21 градус, дети находятся в помещении в маечках. В школе один из стояков был завоздушен, сегодня утром его отрегулировали. Сейчас в помещениях школы температура 19 градусов.
Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с отопительным сезоном нужно звонить по номерам горячих линий.
|
№ п/п
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
1
|
Центральный территориальный округ
|
(4872) 36−30−92
|
с 8.00 до 20.00
|
2
|
Зареченский территориальный округ
|
(4872) 47−16−68
|
с 8.00 до 20.00
|
3
|
Привокзальный территориальный округ
|
(4872) 24−71−74
|
с 8.00 до 20.00
|
4
|
Пролетарский территориальный округ
|
(4872) 41−06−49;
(4872) 41−73−40;
|
с 8.00 до 20.00
|
5
|
Советский
территориальный округ
|
(4872) 30−18−84; 30−17−11
|
с 8.00 до 20.00
|
6.
|
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы
|
+7−919−081−23−09
|
с 8.00 до 20.00
|
7.
|
Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы
|
1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37
|
круглосуточно
|
8.
|
АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»
|
(4872) 42−53−23
|
круглосуточно
|
9.
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56−54−54
|
круглосуточно
|
10.
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
|
(4872) 42−53−26, 42−53−34
|
круглосуточно
По телефону доверия губернатора 8−800−200−71−02 жители могут получить консультацию о сроках начала отопительного сезона в муниципальном образовании или о сроках запуска системы теплоснабжения в конкретном многоквартирном доме.
Также по этому номеру можно оставить свои замечания по работе системы отопления.