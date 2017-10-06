В головеньковском детсаду и первомайской школе №16 тепло есть

Сигнал, поступивший от жителей этих населенных пунктов в редакцию Myslo, проверили по указанию министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко.

6 октября состоялась пресс-конференция, на которой обсуждался старт отопительного сезона в Тульской области. На запрос Myslo — жители пожаловались на отсутствие тепла в детском саду в Головеньках и школе №16 поселка Первомайский Щекинского района — министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко тут же отправила по этим адресам комиссию с проверкой.

Как выяснила комиссия, тепло везде есть.

В комнатах детсада температура — +21 градус, дети находятся в помещении в маечках. В школе один из стояков был завоздушен, сегодня утром его отрегулировали. Сейчас в помещениях школы температура 19 градусов.

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с отопительным сезоном нужно звонить по номерам горячих линий.

№ п/п Территориальный округ Номера телефонов Время работы 1 Центральный территориальный округ (4872) 36−30−92 с 8.00 до 20.00 2 Зареченский территориальный округ (4872) 47−16−68 с 8.00 до 20.00 3 Привокзальный территориальный округ (4872) 24−71−74 с 8.00 до 20.00 4 Пролетарский территориальный округ (4872) 41−06−49; (4872) 41−73−40; с 8.00 до 20.00 5 Советский территориальный округ (4872) 30−18−84; 30−17−11 с 8.00 до 20.00 6. Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы +7−919−081−23−09 с 8.00 до 20.00 7. Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы 1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37 круглосуточно 8. АДДС ЗАО «Тулатеплосеть» (4872) 42−53−23 круглосуточно 9. ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы» (4872) 56−54−54 круглосуточно 10. Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал» (4872) 42−53−26, 42−53−34 круглосуточно

По телефону доверия губернатора 8−800−200−71−02 жители могут получить консультацию о сроках начала отопительного сезона в муниципальном образовании или о сроках запуска системы теплоснабжения в конкретном многоквартирном доме.

Также по этому номеру можно оставить свои замечания по работе системы отопления.