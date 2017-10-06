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В головеньковском детсаду и первомайской школе №16 тепло есть

В головеньковском детсаду и первомайской школе №16 тепло есть

Сигнал, поступивший от жителей этих населенных пунктов в редакцию Myslo, проверили по указанию министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко.

6 октября состоялась пресс-конференция, на которой обсуждался старт отопительного сезона в Тульской области. На запрос Myslo — жители пожаловались на отсутствие тепла в детском саду в Головеньках и школе №16 поселка Первомайский Щекинского района — министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко тут же отправила по этим адресам комиссию с проверкой.

Как выяснила комиссия, тепло везде есть.

В комнатах детсада температура — +21 градус, дети находятся в помещении в маечках. В школе один из стояков был завоздушен, сегодня утром его отрегулировали. Сейчас в помещениях школы температура 19 градусов.

 

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с отопительным сезоном нужно звонить по номерам горячих линий.

№ п/п

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный территориальный округ

(4872) 36−30−92

с 8.00 до 20.00

 

2

Зареченский территориальный округ

(4872) 47−16−68

с 8.00 до 20.00

3

Привокзальный территориальный округ

(4872) 24−71−74

с 8.00 до 20.00

4

Пролетарский территориальный округ

(4872) 41−06−49;

(4872) 41−73−40;

с 8.00 до 20.00

5

Советский

территориальный округ

(4872) 30−18−84; 30−17−11

с 8.00 до 20.00

6.

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы

+7−919−081−23−09

 

с 8.00 до 20.00

7.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы

1391, (4872) 47−20−34, 47−20−37

круглосуточно

8.

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

(4872) 42−53−23

круглосуточно

9.

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56−54−54

круглосуточно

10.

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42−53−26, 42−53−34

круглосуточно

По телефону доверия губернатора 8−800−200−71−02 жители могут получить консультацию о сроках начала отопительного сезона в муниципальном образовании или о сроках запуска системы теплоснабжения в конкретном многоквартирном доме.

Также по этому номеру можно оставить свои замечания по работе системы отопления.

Сюжет: Отопительный сезон-2017
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