Бирюлин – тулякам: «Ждать огненных батарей сейчас не стоит»

В здании правительства на пресс-конференции о ходе отопительного сезона отчитались министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко, руководитель ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин и глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Общая мысль такова — сезон идет без аварий и срывов. Не подключены к отоплению менее одного процента многоквартирных домов.

По словам Элеоноры Шевченко, все они будут подключены до воскресенья, 8 октября. Министр пояснила, как именно проходит подключение отопления.

- Со 2 октября у теплоснабжающих организаций есть пять дней на то, чтобы подвести тепло ко входу в дом. Затем неделя дается управляющим компаниям на то, чтобы отрегулировать тепло в квартирах.

На контроле, по словам Шевченко, находятся Белёвский, Щёкинский, Богородицкий районы и Тула. Алексей Бирюлин: - Мы проанализировали обращения граждан на горячую линию, основных причин отсутствия тепла в квартирах туляков две. Собственники самостоятельно поменяли радиаторы и запаяли стояк. Такие случаи выявлены в Туле и области. Вторая причина — утечки в сетях, неаварийные. То есть собственники пытаются самостоятельно, без помощи управляющей компании, избавиться от завоздушивания. В результате заваливают весь подъезд.

- Сейчас котельные подают тепло в зависимости от наружной температуры, то есть не очень горячий. Поэтому ждать в квартирах огненных батарей сейчас не стоит. Они должны быть, исходя из температуры за окном, чуть теплыми, — говорит Бирюлин.

Евгений Авилов:

- Сейчас, если есть проблемы с отоплением, надо сначала звонить в свою УК.

Если там не реагируют на ваши просьбы, не рассказывают, когда дадут тепло, звоните в администрацию своего района.

Все администрации выходят на дома по жалобам на горячую линию и выясняют, почему нет отопления. И принимают меры, чтобы оно появилось.

По словам Авилова, 28 сентября были запущено 120 котельных. На 4 октября запущено 179. Были и проблемные котельные. Например, на Щегловке — все недочеты устранены теплосетью.

Евгений Авилов:

- На котельной РЖД на ул. Филимоновской проблемы устранены 1 октября. Но пока есть проблемы с качеством теплоносителя — он недостаточной температуры.

По словам Авилова, на сетях теплосети были порывы, но их оперативно устранили. Кстати, за подготовительный период теплосеть заменила 35 км сетей.