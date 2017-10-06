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Бирюлин – тулякам: «Ждать огненных батарей сейчас не стоит»

Бирюлин – тулякам: «Ждать огненных батарей сейчас не стоит»

Температура в батареях должна соответствовать температуре за окном.

В здании правительства на пресс-конференции о ходе отопительного сезона отчитались министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко, руководитель ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин и глава администрации Тулы Евгений Авилов.
 
Общая мысль такова — сезон идет без аварий и срывов. Не подключены к отоплению менее одного процента многоквартирных домов.
По словам Элеоноры Шевченко, все они будут подключены до воскресенья, 8 октября. Министр пояснила, как именно проходит подключение отопления.
 
- Со 2 октября у теплоснабжающих организаций есть пять дней на то, чтобы подвести тепло ко входу в дом. Затем неделя дается управляющим компаниям на то, чтобы отрегулировать тепло в квартирах.
 
На контроле, по словам Шевченко, находятся Белёвский, Щёкинский, Богородицкий районы и Тула.
 
Алексей Бирюлин:
 
- Мы проанализировали обращения граждан на горячую линию, основных причин отсутствия тепла в квартирах туляков две. Собственники самостоятельно поменяли радиаторы и запаяли стояк. Такие случаи выявлены в Туле и области. Вторая причина — утечки в сетях, неаварийные.
 
То есть собственники пытаются самостоятельно, без помощи управляющей компании, избавиться от завоздушивания. В результате заваливают весь подъезд.

 

- Сейчас котельные подают тепло в зависимости от наружной температуры, то есть не очень горячий. Поэтому ждать в квартирах огненных батарей сейчас не стоит. Они должны быть, исходя из температуры за окном, чуть теплыми, — говорит Бирюлин.

Евгений Авилов:
 
- Сейчас, если есть проблемы с отоплением, надо сначала звонить в свою УК.
 
Если там не реагируют на ваши просьбы, не рассказывают, когда дадут тепло, звоните в администрацию своего района.
 
Все администрации выходят на дома по жалобам на горячую линию и выясняют, почему нет отопления. И принимают меры, чтобы оно появилось.
 
По словам Авилова, 28 сентября были запущено 120 котельных. На 4 октября запущено 179. Были и проблемные котельные. Например, на Щегловке — все недочеты устранены теплосетью.
 
Евгений Авилов:
 
- На котельной РЖД на ул. Филимоновской проблемы устранены 1 октября. Но пока есть проблемы с качеством теплоносителя — он недостаточной температуры.
 
По словам Авилова, на сетях теплосети были порывы, но их оперативно устранили. Кстати, за подготовительный период теплосеть заменила 35 км сетей.
 
Есть проблемы на котельной патронного завода — с запорной аппаратурой. Поэтому пока нет тепла в девяти домах по ул. Глинки. Но к вечеру пятницы, 6 октября, тепло в квартиры должно поступить.
 
Еще есть пять «подвешенных» домов в Привокзальном районе. Пока там теплоноситель не той температуры, которая должна быть.
 
Евгений Авилов прокомментировал и аварию с участием грузовика в Заречье: по его словам, это не скажется на теплоснабжении домов зареченцев.
 
По словам Элеоноры Шевченко, все социальные объекты подключены. К слову, в редакцию Myslo жаловались люди, что в детсаде в Головеньках и школе № 16 в поселке Первомайском нет отопления. Министр тут же выслала туда комиссию, заверив журналистов, что тепло там есть.
 
Министр ушла от ответа на вопрос, какой износ у тульских теплосетей. Но сказала, что теплосеть готовят к передаче в концессию. Евгений Авилов добавил, что не факт, что концессию выиграет теплосеть.

 

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