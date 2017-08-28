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В Узловой пьяный водитель пытался скрыться от гаишников и устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Узловой пьяный водитель пытался скрыться от гаишников и устроил ДТП

В аварии пострадали три человека, в том числе восьмилетний ребенок.

26 августа в 22.55 на улице 14 Декабря в Узловой 63-летний водитель автомобиля «Мазда СХ-5» в состоянии алкогольного опьянения не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться.

Мужчина проскочил на запрещающий сигнал светофора и, при повороте направо, не справился с управлением и врезался в «Дэу Нексия».

В аварии пострадали пассажиры «Дэу»: 42-летняя женщина и восьмилетний мальчик после оказания медицинской помощи были отпущены домой, а 37-летней женщине потребовалась госпитализация.

На момент ДТП мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:55 +2
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