В Узловой пьяный водитель пытался скрыться от гаишников и устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали три человека, в том числе восьмилетний ребенок.

26 августа в 22.55 на улице 14 Декабря в Узловой 63-летний водитель автомобиля «Мазда СХ-5» в состоянии алкогольного опьянения не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться.

Мужчина проскочил на запрещающий сигнал светофора и, при повороте направо, не справился с управлением и врезался в «Дэу Нексия».

В аварии пострадали пассажиры «Дэу»: 42-летняя женщина и восьмилетний мальчик после оказания медицинской помощи были отпущены домой, а 37-летней женщине потребовалась госпитализация.

На момент ДТП мальчик находился в специальном детском удерживающем устройстве.