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В Одоевском районе школу не успели подготовить к 1 сентября
Фото из архива Myslo.

В Одоевском районе школу не успели подготовить к 1 сентября

Прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации.

25 августа 2017 года прокуратура Одоевского района проверила соблюдение требований законодательства администрацией муниципального образования при подготовке к новому учебному году и отопительному сезону.

В ходе проверки выяснилось, что служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не проводила приемку Сомовской общеобразовательной школы. Крышу образовательного учреждения не отремонтировали. Более того, на момент проверки даже не был объявлен конкурс на проведение ремонтных работ.

По плану, утвержденному главой администрации Одоевского района, до 1 сентября 2017 года в поселке Одоев должны быть заменены ветхие тепловые сети. Однако на момент проведения проверки работы не начаты.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление главе администрации муниципального образования Одоевский район.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:36 +2
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Место
поселок ОдоевОдоевский районТульская область

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