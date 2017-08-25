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В Тульской области восстановят уникальный храм Спаса Нерукотворенного Образа
Фото ser-rubtsov.livejournal.com

В Тульской области восстановят уникальный храм Спаса Нерукотворенного Образа

Памятник культурного наследия в селе Аксиньино возрождает благотворительный фонд «Белый Ирис».

29 августа в селе Аксиньино Веневского района пройдет престольный праздник, в храме совершится богослужение и пройдет встреча представителей благотворительного фонда, местных жителей и гостей праздника.

Праздничное богослужение совершит протоиерей Дмитрий Нестеров.

Начало в 11.00.

Благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» займется сохранением и реконструкцией уникального храма.

История храма, что находится в 90 км от Тулы в селе Аксиньино, связана с семьей Давыдовых. Храм Спаса Нерукотворенного Образа, увенчанный скульптурой Архангела Михаила, – единственное, что дошло от огромного усадебного комплекса до наших дней. Вообще образы ангелов и архангелов в архитектуре встречаются довольно часто, однако образ Архангела Михаила, некогда держащего в руках позолоченный крест, — не просто редкий, он единичный.

Строительство храмового комплекса, включающего церковь и двухъярусную колокольню с огромной проездной аркой, началось еще в 1790 году, а завершилось только в 1863 году. Старожилы села рассказывают, что службы в храме продолжались до 1956 года. Потом его закрыли и использовали как склад. В начале 90-х церковь пытались восстановить: для реставрации сняли колокол, и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

А несколько лет назад историки и архитекторы забили тревогу. Удивительное произведение русской архитектуры могло исчезнуть с лица земли: от влаги кирпичная кладка начала быстро разрушаться, а крышу памятника культуры федерального значения несколько лет назад снесло ураганом.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:35 +2
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Место
Село АксиньиноВеневский районТульская область

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