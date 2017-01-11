В Веневском районе гибнет старинный храм

Фото Дмитрия Дзюбина.

Каменный храм Спаса Нерукотворенного Образа остро нуждается в реставрации, но средств на это администрации села Аксиньино взять неоткуда.

В Венёвском районе Тульской области есть село Аксиньино, чья история неразрывно связана с известной семьей Давыдовых, которую широко прославил поэт и герой-партизан войны с Наполеоном Денис Давыдов.

К сожалению, здание самой усадьбы до наших дней не сохранилось, от всего усадебного комплекса остались каменный храм Спаса Нерукотворенного Образа (1790-1863 гг.), колокольня, остатки каменного мавзолея и въездной пилон.

Вот только этот старинный храм, являющийся, кстати, памятником культуры федерального значения, может исчезнуть с лица земли через пару-тройку лет: кирпичная кладка от влаги быстро разрушается, а на сохранные и восстановительные работы нужны миллионы, но взять их неоткуда.

Этим храмом заинтересовался Фонд сохранения культурного наследия, который занимается восстановлением культурных объектов за счет спонсорских средств. Его сотрудники провели работу в архиве, собрали документы, подтверждающие культурную ценность. Кроме того, в Аксиньино выезжали московские реставраторы. Они осмотрели храм, колокольню и остатки каменного мавзолея и пришли к выводу: восстанавливать нужно весь комплекс. Сейчас собирают средства на проектную документацию – необходимо 400 тысяч рублей.

Еще около 10 млн нужно на сохранные работы: накрыть крышу, просушить кладку, обработать стены от грибка и укрепить кирпич.

Только после этого храм можно реставрировать. Но на сегодняшний день собрать удалось очень немного.

Поэтому пока за работу взялись добровольцы: очистили крышу от порослей – деревья разрушали кирпичную кладку, а те фрагменты, что уже успели упасть, бережно сложили. Но без серьезных действий по сохранению и реставрации долго храм не простоит.

История храма

Храм привлекает внимание своей изящной архитектурой, так не похожей на привычные всем церковные здания. Еще при въезде в село каждый путник видит величественную фигуру коленопреклоненного Архангела Михаила, державшего когда-то в руках позолоченный крест.



Фото из группы фонда «Белый ирис».

Старожилы рассказывают, что храм работал во время Великой Отечественной войны и для жителей села это было большой радостью. Службы в храме продолжались до 1956 года. Потом он закрылся (неясно, почему, может быть, с кончиной батюшки) и стоял некоторое время без служб. В дальнейшем использовался под хозяйственные нужды села (здесь был склад).

В 1990-е годы были попытки начать ремонт, однако так ничего и не сделали. С колокольни сняли колокол под видом необходимости реставрации, и до сих пор его местонахождение неизвестно.



На фото храм в 1970-е годы. В настоящее время крыши нет – жители села говорят, что ее снесло ураганом несколько лет назад.

Храм – образец классицизма, памятник культуры федерального значения. Первый камень заложили в конце XVIII века. А в 1809 году в село приехал художник Орест Кипренский. Здесь он написал портрет Алексея Давыдова, который теперь хранится в Третьяковской галерее. А скульптуру Архангела Михаила искусствоведы считают похожей на ту, что венчает Александровскую колонну в Петербурге. Вот что пишет об этом ангеле в группе фонда «Белый ирис» Наталья Внукова:

«В нескольких источниках встречала сравнение ангела на церкви Спаса Нерукотворенного в селе Аксиньино с ангелом на Александрийской колонне в Санкт-Петербурге. Однако я в корне не согласна с данным утверждением. И вот почему: