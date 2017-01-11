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В Веневском районе гибнет старинный храм
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Веневском районе гибнет старинный храм

Каменный храм Спаса Нерукотворенного Образа остро нуждается в реставрации, но средств на это администрации села Аксиньино взять неоткуда.

В Венёвском районе Тульской области есть село Аксиньино, чья история неразрывно связана с известной семьей Давыдовых, которую широко прославил поэт и герой-партизан войны с Наполеоном Денис Давыдов.

К сожалению, здание самой усадьбы до наших дней не сохранилось, от всего усадебного комплекса остались каменный храм Спаса Нерукотворенного Образа (1790-1863 гг.), колокольня, остатки каменного мавзолея и въездной пилон.

Вот только этот старинный храм, являющийся, кстати, памятником культуры федерального значения, может исчезнуть с лица земли через пару-тройку лет: кирпичная кладка от влаги быстро разрушается, а на сохранные и восстановительные работы нужны миллионы, но взять их неоткуда.

Этим храмом заинтересовался Фонд сохранения культурного наследия, который занимается восстановлением культурных объектов за счет спонсорских средств. Его сотрудники провели работу в архиве, собрали документы, подтверждающие культурную ценность. Кроме того, в Аксиньино выезжали московские реставраторы. Они осмотрели храм, колокольню и остатки каменного мавзолея и пришли к выводу: восстанавливать нужно весь комплекс. Сейчас собирают средства на проектную документацию – необходимо 400 тысяч рублей.

Еще около 10 млн нужно на сохранные работы: накрыть крышу, просушить кладку, обработать стены от грибка и укрепить кирпич. 

Только после этого храм можно реставрировать. Но на сегодняшний день собрать удалось очень немного.

Поэтому пока за работу взялись добровольцы: очистили крышу от порослей – деревья разрушали кирпичную кладку, а те фрагменты, что уже успели упасть, бережно сложили. Но без серьезных действий по сохранению и реставрации долго храм не простоит.

История храма

Храм привлекает внимание своей изящной архитектурой, так не похожей на привычные всем церковные здания. Еще при въезде в село каждый путник видит величественную фигуру коленопреклоненного Архангела Михаила, державшего когда-то в руках позолоченный крест.


Фото из группы фонда «Белый ирис».

Старожилы рассказывают, что храм работал во время Великой Отечественной войны и для жителей села это было большой радостью. Службы в храме продолжались до 1956 года. Потом он закрылся (неясно, почему, может быть, с кончиной батюшки) и стоял некоторое время без служб. В дальнейшем использовался под хозяйственные нужды села (здесь был склад).

В 1990-е годы были попытки начать ремонт, однако так ничего и не сделали. С колокольни сняли колокол под видом необходимости реставрации, и до сих пор его местонахождение неизвестно.


На фото храм в 1970-е годы. В настоящее время крыши нет – жители села говорят, что ее снесло ураганом несколько лет назад.

Храм – образец классицизма, памятник культуры федерального значения. Первый камень заложили в конце XVIII века.  А в 1809 году в село приехал художник Орест Кипренский. Здесь он написал портрет Алексея Давыдова, который теперь хранится в Третьяковской галерее. А скульптуру Архангела Михаила искусствоведы считают похожей на ту, что венчает Александровскую колонну в Петербурге. Вот что пишет об этом ангеле в группе фонда «Белый ирис» Наталья Внукова:

«В нескольких источниках встречала сравнение ангела на церкви Спаса Нерукотворенного в селе Аксиньино с ангелом на Александрийской колонне в Санкт-Петербурге. Однако я в корне не согласна с данным утверждением. И вот почему:

  1. На храме в Аксиньино расположена фигура коленопреклоненного Архангела Михаила. На Александрийской колонне ангел стоит и имеет явно женский пол.
  2. Храм в Аксиньино начали строить в 1790 году, и, я думаю, к тому времени уже был создан проект, включающий в себя фигуру Архангела. Начало строительства Александрийской колонны – 1832 год. То есть спустя почти полвека. Если уж первоначальный источник (какой именно, ссылок на него нет в книгах и на сайтах) и связывает эти фигуры, то уж скорее ангел в Аксиньино стал прообразом ангела на Александрийской колонне.
  3. Стилистика исполнения фигур очень отличается.
  4. Что касается коленопреклоненного Архангела Михаила, то, думаю, выбор именно этого образа был не случаен – Архангел Михаил является покровителем усопших, а образ коленопреклоненного ангела в архитектуре не встречается, зато можем увидеть на кладбищах, что именно в этой позе ангел-хранитель молится о спасении души усопшего. Зная, что супруг Прасковьи Давыдовой умер в 1883 году и был похоронен в Аксиньино, смею предположить, что строительство храма она начала в память о любимом муже. Начало строительства официально началось в 1790 году. Думаю, предыдущие семь лет ушли на проект, согласования и благословения».
Галерея
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Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 5
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Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 7
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 8
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 9
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 10
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 11
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 12
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 13
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 14
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 15
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 16
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 17
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 18
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 19
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 20
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 21
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 22
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 23
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 24
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 25
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 26
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 27
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 28
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 29
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 30
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 31
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 32
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 33
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 34
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 35
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 36
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 37
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 38
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 39
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 40
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 41
Храм Спаса Нерукотворенного Образа, Фото: 42
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Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:00 +2
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