Житель Новомосковска спас из горящей квартиры женщину с детьми
Алексей Кочеров не растерялся в такой ситуации и повел себя очень храбро.
23 августа около 10 часов вечера в поселке Коммунар Новомосковска на улице Зеленой в двухэтажном панельном доме загорелась квартира. С огнем пожарные справились достаточно быстро. В комнате закоптились стены и потолок, частично сгорела мебель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
Пожилая хозяйка квартиры погибла, надышавшись угарным газом.
Но жертв могло бы быть больше, если бы не Алексей Кочеров.
Молодого человека, проживающего по соседству с погорельцами, привлек шум. Выйдя на площадку, он сразу понял — у соседей случилась беда.
Не раздумывая молодой человек выбил дверь в горящей квартире и вывел оттуда женщину с годовалой малышкой и четырехлетнего мальчика.
В причинах произошедшего предстоит разобраться, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что благодаря решительным действиям Алексея удалось избежать большой беды.
Начальник местного отряда противопожарной службы обратился в адрес руководителя Главного управления МЧС России по Тульской области Владимира Кий с ходатайством о поощрении Алексея Кочерова.