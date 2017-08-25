Житель Новомосковска спас из горящей квартиры женщину с детьми

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Алексей Кочеров не растерялся в такой ситуации и повел себя очень храбро.

23 августа около 10 часов вечера в поселке Коммунар Новомосковска на улице Зеленой в двухэтажном панельном доме загорелась квартира. С огнем пожарные справились достаточно быстро. В комнате закоптились стены и потолок, частично сгорела мебель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Пожилая хозяйка квартиры погибла, надышавшись угарным газом.

Но жертв могло бы быть больше, если бы не Алексей Кочеров.

Молодого человека, проживающего по соседству с погорельцами, привлек шум. Выйдя на площадку, он сразу понял — у соседей случилась беда.

Не раздумывая молодой человек выбил дверь в горящей квартире и вывел оттуда женщину с годовалой малышкой и четырехлетнего мальчика.

В причинах произошедшего предстоит разобраться, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что благодаря решительным действиям Алексея удалось избежать большой беды.

Начальник местного отряда противопожарной службы обратился в адрес руководителя Главного управления МЧС России по Тульской области Владимира Кий с ходатайством о поощрении Алексея Кочерова.