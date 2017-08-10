новости
новости
Регистрация
Сотрудникам тульской «Октавы» представили нового директора
Фото: пресс-служба завода «Октава»

Сотрудникам тульской «Октавы» представили нового директора

Им стал Александр Веселов.

Совет директоров завода «Октава» назад назначил нового генерального директора предприятия — Александра Веселова, человека с более чем 20-летним опыт руководства промышленными предприятиями, в том числе оборонными.

Ранее он занимался развитием промышленных предприятий в Свердловской области, руководил ФГУП «Уралтрансмаш», АО НПО «Сплав», Екатеринбургским «Заводом радиоаппаратуры».

В свой первый рабочий день новый директор презентовал сотрудникам стратегию развития завода до 2020 года.

«Мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов. Для них на заводе будет внедрена особая мотивационная программа, а также появится Совет молодых специалистов. Для удержания квалифицированных кадров также разрабатывается программа премирования, привязанная к увеличению объема, выпускаемой продукции, улучшения ее качества и объема продаж», — рассказал Веселов.

Реализация стратегии модернизации завода может стать основанием для включения «Октавы» в федеральную целевую программу развития промышленности.

справка

ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. В июне 2017 года тульский завод был передан в прямое управление Госкорпорации Ростех.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
Завод ОктаваНовый директор
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Расследование: В Туле невозможно купить полис ОСАГО
Расследование: В Туле невозможно купить полис ОСАГО
В Донском полиция нашла у безработного 33 куста конопли
В Донском полиция нашла у безработного 33 куста конопли
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.