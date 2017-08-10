Сотрудникам тульской «Октавы» представили нового директора

Фото: пресс-служба завода «Октава»

Совет директоров завода «Октава» назад назначил нового генерального директора предприятия — Александра Веселова, человека с более чем 20-летним опыт руководства промышленными предприятиями, в том числе оборонными.

Ранее он занимался развитием промышленных предприятий в Свердловской области, руководил ФГУП «Уралтрансмаш», АО НПО «Сплав», Екатеринбургским «Заводом радиоаппаратуры».

В свой первый рабочий день новый директор презентовал сотрудникам стратегию развития завода до 2020 года.

«Мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов. Для них на заводе будет внедрена особая мотивационная программа, а также появится Совет молодых специалистов. Для удержания квалифицированных кадров также разрабатывается программа премирования, привязанная к увеличению объема, выпускаемой продукции, улучшения ее качества и объема продаж», — рассказал Веселов.

Реализация стратегии модернизации завода может стать основанием для включения «Октавы» в федеральную целевую программу развития промышленности.

справка

ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. В июне 2017 года тульский завод был передан в прямое управление Госкорпорации Ростех.