На модернизацию тульской «Октавы» выделено 50 млн рублей

Эти деньги планируется потратить на модернизацию котельной, ремонт кровли, окон и фасада заводских помещений.

Руководство ПАО «Октава» приняло решение выделить 50 млн рублей первичных инвестиций на срочную модернизацию критической инфраструктуры и переезд вредного химического производства за пределы центра Тулы.

Работы будут выполнены в максимально сжатые сроки при активной поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и корпорации «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Правительство региона не раз обращалось к руководству «Октавы» с требованием приобрести и установить новое оборудование котельной. Котёл приобрели год назад, однако работы по модернизации затягивались. Из-за этого зимой температура на заводе достигала 7-12 градусов, что противоречит установленным требованиям.

В связи с тем, что в Тульской области совсем скоро начнется отопительный сезон, руководство завода начало приводить в порядок котельную, состояние которой влияет на систему теплообеспечения не только «Октавы», но и близлежащих жилых домов, социальных учреждений и поликлиники.

Работы по подготовке к отопительному сезону буду включать в себя не только модернизацию котельной, но и ремонт кровли, окон и фасада заводских помещений.