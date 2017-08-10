Расследование: В Туле невозможно купить полис ОСАГО

Очередь за полисом ОСАГО в Туле.

Причины, почему тулякам отказываются продать полис, разные: нет бланков, зависла программа и т. д. В единичных компаниях, где страховку пока продают, — огромные очереди. Что происходит и как быть тем, кто не может застраховать машину, выяснял Myslo.

«Новых клиентов не страхуем!»

После звонков возмущенных читателей мы обзвонили и объехали офисы страховых компаний под видом клиентов, которые хотят купить полис ОСАГО. Названия компаний мы заменили номерами по порядку посещения их нами (эти цифры не говорят о местах в каких-либо рейтингах или значимости компаний).

Страховая компания № 1. В офисе — ни одного клиента.

«Вы у нас раньше страховались? — спрашивает девушка-специалист. — Нет? Сейчас у нас есть полисы только на пролонгацию (продление). Для новых клиентов полисов нет. Вы можете оставить заявку, ее рассмотрят где-то в течение месяца и, возможно, пришлют вам полис. Или попробуйте застраховаться где-то еще».



В некоторых компаниях клиентам предлагают пойти... к конкурентам.

В компании № 2 никакими подробностями нашей водительской судьбы не интересуются, а предупреждают сразу, что с продажей полисов есть технические сложности: «Бывает, что за один день не получается оформить». И прямо на ресепшене – объявление: «Полисы ОСАГО вы можете оформить здесь» — и указаны адреса-телефоны… других страховщиков!

В кои-то веки бизнес добровольно отказывается от денег клиентов, отправляя их к конкурентам?..

В компании № 3 в продаже полиса сразу не отказали, но предупредили: «Программа может не пропустить. Почему, мы не знаем, — она это делает автоматически на основе ваших данных». В итоге программа «зависла».



Люди пишутся в очередь, как в советское время за колбасой.

Офис компании № 4. Очередь из пяти человек, двоим полисы уже оформляют. Может, не все так плохо? Подходит наша очередь, и на вопрос, можем ли мы купить страховку, будучи новыми клиентами компании, девушка отвечает: «Нет, за последние дни мы ни одного такого полиса не оформили. Технические проблемы».

По словам специалиста, эти проблемы длятся аж с 1 мая. Нам советуют оформить электронный полис: «Попробуйте, но не гарантирую, что и с ним проблем не будет…».



«Подождите, у нас технические проблемы!»

В компании № 5 у нас спросили, какого года выпуска автомобиль: «2009-го? Тогда нам необходимо провести осмотр вашей машины — у нас это правило действует для всех авто старше 5 лет. Но ближайшая запись на осмотр — на сентябрь… Если вам нужно быстрее, обратитесь в брокерскую компанию — возможно, они сделают полис без осмотра».

Ну что ж, звоним брокеру. Менеджер спрашивает о категории прав, марке машины, годе выпуска, мощности, а также о том, страховались ли мы у них раньше. Получив все данные, отвечает: «Приезжайте, будем пробовать. У вас там молодых водителей нет? Есть? Наверное, мы ничем вам не сможем помочь — страховая компания не пропустит. Если не вписывать молодых водителей, шанс есть».



Там, где полисы еще продают, ажиотаж!

Не отказали в продаже полиса только в двух страховых компаниях. Но здесь было многолюдно: клиенты говорили, что ждут в очереди уже не один час. Сотрудники компании подтвердили: у них сейчас ажиотаж — бывают дни, когда очередь за полисами стоит даже на улице.

Люди «пишутся» с 7 утра, как в советские времена за дефицитной колбасой.

Практически во всех страховых компаниях нам задавали вопрос, страховались ли мы у них раньше. Но и с продлением договоров возникают проблемы: система в последний момент «вылетает» и не дает завершить оформление. А ужесли вы новый клиент — впервые купили машину или по каким-то причинам хотите уйти из своей страховой — готовьтесь искать, где вас согласятся застраховать.



«Молодой водитель? Ищите компанию, где вам продадут полис!»

С электронным полисом проще?

Казалось бы, самое простое решение проблемы — никуда не ходить, а оформить электронный полис через интернет.

Но и тут незадача: несколько наших попыток застраховаться в новой компании закончились ошибкой «превышен интервал ожидания». А сайт страховщика, у которого мы хотели продлить полис, «перекинул» нас на другую страховую компанию. Почему?..

«Значит, вы по каким-то критериям не подходите для нашей компании», — ответили в офисе страховщика.

Пользователи в интернете также пишут о неоднократных и безуспешных попытках застраховаться: «Сидели два дня и две ночи — и ничего».

Между тем и Банк России, и Российский союз автостраховщиков (РСА), куда мы обратились за комментариями, настоятельно рекомендуют: пробуйте, и будет вам полис. Тщательно проверяйте все вводимые данные — иногда именно в ошибках кроется трудность при оформлении полиса. Не получается — звоните и пишите в РСА.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев:

Евгений Уфимцев – Купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, при этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт Российского союза автостраховщиков. Проверить, есть ли у компании действующая лицензия, можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru или на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) www.autoins.ru. Необходимо отметить, что приобрести электронный полис ОСАГО теперь смогут водители-новички, сведения о которых не содержатся в единой информационной базе. Кроме того, купить электронную страховку можно будет и на новый автомобиль.

«ОСАГО убыточно. Потому и не продают»

Убыточность всей системы ОСАГО — и есть главная и единственная причина проблемы с оформлением страховки.

– Все наши офисы забиты людьми: клиенты приходят со стороны, из других страховых компаний, где им отказали и направили к нам, — рассказал нам руководитель офиса страховой компании, не пожелавший себя назвать. — И в Туле ситуация еще относительно спокойная. В ряде регионов вообще невозможно получить полис ОСАГО: людям приходится ездить страховаться в другие города.

Закон об ОСАГО был принят в 2003 году для приведения в цивилизованное русло всех вопросов взаимодействия на дорогах. За эти годы цены на запчасти выросли «в разы». Кроме того, с 2014 года максимальная сумма компенсации выросла со 120 до 400 тысяч рублей (по ущербу имуществу) и со 160 до 500 тысяч рублей (по ущербу жизни и здоровью). Цена полиса при этом увеличилась далеко не так существенно.

В результате по итогам прошлого года и первого квартала 2017 г. ОСАГО стало убыточным видом деятельности для большинства страховых компаний.

Серьезной головной болью для страховщиков стали автоюристы: выкупая у автовладельцев долг страховой компании (как правило, со значительным дисконтом), они через суд получают со страховых компаний не только страховую выплату, но и штрафы и другие неустойки согласно Закону о защите прав потребителей, а также завышенную компенсацию за свои услуги. Только за прошлый год «доходы» автоюристов по всей России составили от 40 до 45 млрд. рублей. Во многих регионах, и у нас в том числе, автоюристы работают подобно ритуальным агентам – человек только-только оформил ДТП, а ему уже поступает звонок от юриста с предложением выкупить долг страховой компании.

И в результате многие страховщики всеми правдами и неправдами начинают отказываться либо от продажи ОСАГО, особенно если это касается наиболее проблемных клиентов — водителей такси и автолайнов, молодых автомобилистов, а также клиентов, которые живут на территориях с пониженным коэффициентом тарифа. Поводы для отказа различны: не работает компьютер, зависла программа, не отвечает база, нет бланков.

Говорят, получено указание из центрального офиса — не продавать…

Что делать? Жалуйтесь!

Вам отказали в продаже полиса ОСАГО? Знайте: закон и ваши права нарушены, вы можете их защитить и отстоять свое право на получение полиса.

Деятельность страховщиков строго регламентирована. При продаже полиса ОСАГО они должны руководствоваться законом № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В этом законе написано: договор ОСАГО является публичным. А публичный договор, согласно Гражданскому кодексу РФ, это «договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится».

Обратите внимание — КАЖДОГО!

– Договор ОСАГО является публичным договором, соответственно, отказ в его заключении неправомерен, — говорит Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков. — Необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Дмитрий Новиков, управляющий Отделением по Тульской области ГУ банка России по ЦФО:

Дмитрий Новиков – Невыдача полиса из-за возраста водителя, года выпуска машины, отсутствия бланков полиса, статуса клиента незаконна. Кроме того, законодательство запрещает навязывать одни услуги «в нагрузку» к другим, за это предусмотрена административная ответственность — штраф до 300 000 рублей. Если вам навязывают дополнительные ненужные вам услуги — можно зафиксировать этот факт на камеру (фото, видео, аудио) и обратиться в Отделение Банка России, например, через интернет-приемную.

Если все-таки вы поддались требованию страховщика и приобрели ненужный вам полис страхования, у вас есть пять рабочих дней на то, чтобы потребовать расторжения договора. Для этого необходимо направить в страховую компанию соответствующее заявление, и вам обязаны вернуть деньги.



Жалуйтесь в РСА (фото РИА).

Итак, если вам не продают полис, навязывают покупку дополнительных полисов страхования, не учитывают ваш понижающий коэффициент — во всех этих случаях вы имеете право пожаловаться на страховую компанию. Чем больше будет жалоб, тем больше штрафов заплатит страховщик и, соответственно, тем более крупные убытки понесет. Есть надежда, что хотя бы вал таких штрафов заставит страховщиков изменить свою политику.

Куда пожаловаться, если не продали полис осаго?

В Банк России . Обращение можно направить через интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru. Письменное обращение — в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, 88. Также работает горячая линия, тел. 8-800-250-40-72.

. Обращение можно направить через интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru. Письменное обращение — в Отделение по Тульской России по ЦФО по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, 88. Также работает горячая линия, тел. 8-800-250-40-72. В Российский союз автостраховщиков . Жалобу можно отправить на сайте www.autoins.ru, по электронной почте request@autoins.ru и по тел. 8-800-200-22-75.

. Жалобу можно отправить на сайте www.autoins.ru, по электронной почте request@autoins.ru и по тел. 8-800-200-22-75. В Роспотребнадзор через сайт 71.rospotrebnadzor.ru или по тел. 55-55-50.

Что будет дальше?

Ситуация на рынке ОСАГО становится всё тревожней. По нашей информации, даже некоторые крупные игроки выражают намерение выйти с этого рынка, отказавшись от лицензии по обязательному страхованию автогражданской ответственности. И тогда они могут с полным правом не продавать полисы ОСАГО.

Страховщики говорят: в некоторых регионах России, там, где автоюристы особенно активны, убытки от ОСАГО переваливают за 400% – к примеру, в Астрахани, Краснодаре и др.

В Туле, по разным оценкам, страховые ушли «в минус» по автогражданке в среднем на 7%. Не так много, но кто же хочет тащить этот «чемодан без ручки» — неприбыльное направление бизнеса?

Минфин в качестве решения предлагает страховщикам переход к свободным тарифам, но пока достаточно однобоко: ведомство установит базовые значения, а страховые компании смогут изменять их в сторону понижения — например, делать скидки дисциплинированным водителям.

А для этого предлагается за счет страховщика устанавливать на автомобили клиентов специальные устройства, фиксирующие нарушения ПДД.

Страховщики протестуют: для них это дополнительные расходы.

Также, если предложения Минфина будут приняты в качестве поправок в закон об ОСАГО, водителей ждет еще целый ряд изменений:

Автовладельцам будут доступны три варианта полисов с разными лимитами выплат — 400 тысяч, 1 и 2 миллиона рублей.

Из формулы расчета тарифа уберут коэффициент мощности и территориальный коэффициент, введя вместо них коэффициент нарушения ПДД. Он будет учитывать превышения скорости более чем на 60 км/ч, выезды на встречку, проезды на красный свет, вождение в нетрезвом виде и так далее. Определяться этот коэффициент будет, по всей видимости, исходя из выписанных водителю штрафов.

Договор страхования можно будет заключить сроком более чем на год.

Страховщики возражают практически против всех пунктов, предложенных Минфином. Особенно тревожит их увеличение лимита выплат до 2 миллионов: дорогие полисы и большие выплаты станут хорошим соблазном для злоупотреблений — подделки полисов и искусственно созданных аварийных ситуаций.

В ДТП без полиса? Готовьтесь судиться

Причем судиться придется в любом случае: и если вы оказались виновником аварии, не имея полиса ОСАГО, и если вы пострадали в аварии, а у виновника полиса нет.

Юрист Myslo Евгений Черников:

Евгений Черников – Сегодня многие критикуют ОСАГО за то, что, дескать, этот вид страхования не дает полного покрытия рисков, что в случае реального ДТП компенсировать расходы на ремонт очень сложно. Однако сама суть ОСАГО в первую очередь заключается в том, что все претензии и споры после ДТП переносятся в страховую компанию. И пострадавший знает, что все-таки, худо-бедно, но страховая компенсирует часть расходов, и виновник уверен, что, в общем, ему ничего страшного не грозит (за вычетом штрафа и повышения коэффициента за будущую страховку). Все цивилизованно и чинно. Все риски значительно минимизированы.



– Однако все это, увы, не работает в случае, если у одного из участников ДТП страховки нет, – продолжает Евгений. – Представим вас на месте виновника аварии: ваша страховка просрочена или у вас ее вообще нет. Ну, во-первых, вы нарушили закон и будете оштрафованы. Но размеры штрафа совсем невелики в сравнении с теми расходами, которые вы можете понести в гражданском процессе. Ведь если вас признают виновником ДТП, то ущерб, нанесенный потерпевшему, придется компенсировать именно вам. А суммы ущерба могут быть весьма внушительными.

Рассмотрим обратную ситуацию. Что делать, если вы стали жертвой ДТП, и вдруг выясняется, что у виновника отсутствует полис ОСАГО? С одной стороны, в чем-то у вас даже есть преимущество: вы можете требовать 100% компенсации ущерба, то есть полное покрытие вреда. Однако на практике вы можете столкнуться с проблемами. Во-первых, в любом случае, если у виновника нет страховки, вас ждет обыкновенный гражданский процесс, с большой вероятностью, судебный. То есть деньги вы получите далеко не сразу, а сначала вам придется потратиться на госпошлины, на судебных представителей-юристов, на экспертизы и т. д. Ну и самая большая угроза заключается в том, что у виновника может просто не оказаться имущества. Увы, нередки случаи, когда водители ездят без страховки, а в случае ДТП спокойно рекомендуют идти в суд, зная, что с них просто нечего взять: машина оформлена на друга, а квартира на жену. И вроде бы, будучи совершенно правым и имея исполнительный лист на руках, вполне можно так и остаться ни с чем.

Так что надо понимать, что все-таки ОСАГО — это очень важный и удобный правовой институт. А поездки без полиса — дело рискованное, а еще и не очень красивое по отношению к другим участникам движения.

Цифры

200 жалоб по ОСАГО на страховые компании поступило в Банк России от туляков в первом полугодии 2017 г.



150 из них — на неправильный расчет стоимости полиса на основе понижающих коэффициентов.



100 000 рублей — минимальный штраф для страховой компании за неправомерную непродажу полиса ОСАГО.



Глас народа

Евгений Витальевич:

– Дочка недавно на права сдала, машину купили, хотела страховку сделать. Не может! Ни через интернет, ни лично в страховой — отказывают, и всё тут! Будем жалобу писать. У знакомого свой автолайн — так его тоже не хотели страховать, пока он еще один полис у них не купил — страховку квартиры.

Елена Рябова:

– Мы недавно купили в автосалоне новую машину — ее прямо там без проблем застраховали. А вот дочка недавно на свой автомобиль хотела страховку купить — весь город объехала. В очереди два часа провела, но застраховалась. Вообще с полисами безобразие какое-то творится: люди хотят страховщикам свои деньги отдать — а у них не берут!

Игорь Лапин:

– Я начинающий водитель, недавно купил свою машину. Был в нескольких страховых — везде отказ. В одной из компаний сказали: «Если у родителей есть машина, вы лучше на ней пока поездите и в их полис впишитесь. На вас отдельную страховку сделать сейчас нереально…»

Татьяна Терехова:

– Пару недель назад застраховалась. Через интернет не получилось — у меня поменялись данные в одном из документов, и система никак не давала мне вбить новые. Несколько раз попробовала и в итоге поехала в офис страховой компании. Полис продали — я у них давний клиент.