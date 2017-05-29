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Губернатор Алексей Дюмин объявил режим повышенной готовности для МЧС

Губернатор Алексей Дюмин объявил режим повышенной готовности для МЧС

Главе региона доложили о проводимых работах по ликвидации последствий урагана.

Врио начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев доложил губернатору Алексею Дюмину о последствиях ухудшения погоды и работах по их устранению.

В нескольких  муниципальных образованиях произошло частичное отключение электричества, которое ликвидируется силами аварийно-восстановительных бригад.

Алексей Дюмин указал на необходимость быстрого реагирования на последствия стихии, а также призвал региональное управление МЧС привести оперативные группы главного управления и пожарно-спасательных гарнизонов в режим повышенной готовности.

Главам муниципальных администраций поручено мобилизовать все необходимые ресурсы, работать во взаимодействии со спасателями и энергетиками.

Главное управление МЧС России по Тульской области распространило информацию о мерах предосторожности.

О возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий туляков просят сообщать по телефонам: 01, 112 и 101.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:10 0
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