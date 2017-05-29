Губернатор Алексей Дюмин объявил режим повышенной готовности для МЧС
Главе региона доложили о проводимых работах по ликвидации последствий урагана.
Врио начальника ГУ МЧС России по Тульской области Апрель Агакишиев доложил губернатору Алексею Дюмину о последствиях ухудшения погоды и работах по их устранению.
В нескольких муниципальных образованиях произошло частичное отключение электричества, которое ликвидируется силами аварийно-восстановительных бригад.
Алексей Дюмин указал на необходимость быстрого реагирования на последствия стихии, а также призвал региональное управление МЧС привести оперативные группы главного управления и пожарно-спасательных гарнизонов в режим повышенной готовности.
Главам муниципальных администраций поручено мобилизовать все необходимые ресурсы, работать во взаимодействии со спасателями и энергетиками.
Главное управление МЧС России по Тульской области распространило информацию о мерах предосторожности.
О возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий туляков просят сообщать по телефонам: 01, 112 и 101.