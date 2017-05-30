В 7 из 8 пострадавших районов Тульской области восстановлено электроснабжение

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В Заокском районе остаются не подключенными к электроснабжению 2 населенных пункта, в которых проживает 233 человека.

29 мая в Тульской области из-за сильных порывов ветра и грозы во многих районах отключилось электроснабжение. Для Главного управления МЧС России по Тульской области и муниципальных образований региона введен режим реагирования «Повышенная готовность».

По состоянию на 10.00 30 мая электроснабжение восстановлено в 7 районах из 8.

В Заокском районе остаются не подключенными к электроснабжению 2 населенных пункта, в которых проживает 233 человека. Работы продолжаются силами бригад районных электросетей.

Ориентировочное время подключения — до 13.00 30 мая.

Обстановка с восстановлением нарушенного электроснабжения находится на контроле правительства Тульской области и Главного управления МЧС России по Тульской области. В региональном спасательном ведомстве на базе Центра управления в кризисных ситуациях работает оперативный штаб, каждые два часа происходит уточнение обстановки по ходу аварийно-восстановительных работ.

МЧС предупреждает:

На предстоящие сутки, 30 мая, также прогнозируются порывистый ветер до 22 м/с и осадки в виде сильного дождя и града.

Этот прогноз доведен до Глав муниципальных образований, правительства Тульской области, заинтересованных служб и ведомств. Проведено оповещение населения. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия и аварии.