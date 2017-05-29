Фото: orinfo.ru
На каких улицах Тулы не будет электричества 30 мая
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о проведении плановых работ.
Отключения запланированы с 9 до 16 часов по следующим адресам:
- ул. Первомайская, 2, 8,
- ул. М. Тореза, 6,
- пр-т Ленина, 63,
- ул. Мира, 27, 29,
- ул. Будённого, 99-а-117 (нечётн.), 118-134 (чётн.),
- ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
- ул. Ершова, 43-51 (нечётн.),
- 27-й пр-д, 26-а-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
- 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
- 25-й пр-д, 2-в,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
- ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 22,
- 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
- ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
- 6-й пр-д, 70,
- 8-й пр-д, 73,
- ул. Севастопольская, 4-26 (чётн.).
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