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На каких улицах Тулы не будет электричества 30 мая
Фото: orinfo.ru

На каких улицах Тулы не будет электричества 30 мая

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о проведении плановых работ.

Отключения запланированы с 9 до 16 часов по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 2, 8,
  • ул. М. Тореза, 6,
  • пр-т Ленина, 63,
  • ул. Мира, 27, 29,
  • ул. Будённого, 99-а-117 (нечётн.), 118-134 (чётн.),
  • ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
  • ул. Ершова, 43-51 (нечётн.),
  • 27-й пр-д, 26-а-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
  • 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
  • 25-й пр-д, 2-в,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
  • ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 22,
  • 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
  • ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
  • 6-й пр-д, 70,
  • 8-й пр-д, 73,
  • ул. Севастопольская, 4-26 (чётн.).

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:42 +1
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