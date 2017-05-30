Более 700 железнодорожников устраняли последствия урагана на Московской железной дороге

Многочисленные падения деревьев были зафиксированы на 17 участках Мосузла.

Последствия сильнейшего урагана на объектах железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги устраняли более 700 работников различных служб магистрали и свыше 30 единиц специальной железнодорожной техники, координацию которых осуществлял созданный на дороге оперативный штаб.

При первых же сигналах о деревьях, упавших на объекты железной дороги, на место происшествия отправлялись аварийно-восстановительные бригады.

Если из-за поваленного дерева отключалось напряжение, железнодорожники оперативно запускали резервные дизельные генераторы, что позволяло поддерживать системы жизнеобеспечения магистрали в работоспособном состоянии.

Вдоль железной дороги в местах с потенциальной угрозой падения деревьев и возможной деформацией земляного полотна дежурили специальные бригады.

Многочисленные падения деревьев зафиксировали на 17 участках Мосузла. Железнодорожники убирали деревья с путей, восстанавливали поврежденную контактную сеть и другие выведенные из строя непогодой объекты.

На время восстановительных работ диспетчерский аппарат МЖД организовывал движение поездов дальнего следования и пригородного сообщения по временным схемам. Для пропуска составов задействовали соседние пути с использованием реверсивного режима. Был сохранен максимально возможный объем пригородного движения.

Компания-перевозчик ОАО «ЦППК», оказывающая услуги по перевозке пассажиров в пригородном сообщении на полигоне МЖД, на ряде направлений организовала движение компенсационных автобусов.