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Метеопредупреждение: штормовая погода сохранится в Туле до утра

Метеопредупреждение: штормовая погода сохранится в Туле до утра

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 30 мая в регионе ожидается гроза, сильный дождь и ветер до 25 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при прохождении грозового фронта и усилении ветра.

Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом. Если гроза застала вас в городе, спрячьтесь в магазин, подъезд или, на крайний случай, переждите грозу под навесом у стен зданий. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них. 

В помещении следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и других металлических предметов. Отключите внешние антенны и выключите из розетки радиоприёмники и телевизоры. Не пользуйтесь мобильными телефонами, не прикасайтесь ко всему мокрому, железному, электрическому – в такие вещи молния бьёт чаще всего. 

Машины лучше поставьте в гараж, либо припарковать вдали от деревьев и неукреплённых конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с ветхой кровлей. Избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:28 +1
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