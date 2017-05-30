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В Тульской области восстановлено электроснабжение после урагана

В Тульской области восстановлено электроснабжение после урагана

С последствиями стихии боролись 22 бригады энергетиков.

Бригады филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Тулэнерго» восстановили электроснабжение в районах Тульской области, пострадавших от урагана. Сейчас энергетики переводят потребителей на повседневную схему электроснабжения и ведут работу по индивидуальным заявкам.

Накануне вечером 22 бригады энергетиков «Тулэнерго» (59 человек, располагающих 23 единицами спецтехники) были оперативно распределены по районам, оказавшимся в эпицентре стихии: Новомосковскому, Дубенскому, Алексинскому, Ясногорскому, Заокскому, Веневскому и Ленинскому.

Приоритетом для сетевиков было восстановление электроснабжения социально-значимых объектов.

Это было сделано в сжатые сроки благодаря трем резервным источникам питания мощностью по 100 мВт, имевшимся в распоряжении оперативного персонала.

Наиболее сложная обстановка складывалась в Заокском районе, где энергетикам пришлось работать в тяжелых условиях: не стихавший шквалистый ветер вызывал схлесты проводов, постоянно провоцируя новые локальные отключения. Короткие замыкания вызывали также деревья, ветки, сорванные со зданий куски кровли, которые падали на линии электропередачи.

Энергетики работали и при наступлении темноты — для этого они развернули световые башни. К этому времени в Заокский район прибыло подкрепление — семь аварийно-восстановительных бригад филиала ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго».

В настоящее время в электросетевом комплексе Тульской области продолжает действовать особый режим работы, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.

Для оперативного информирования населения о работе сетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8−800−100−33−00. Информацию также можно получить в Центре по обслуживанию потребителей филиала «Тулэнерго» по телефону +7 (4872) 73-04-29.

Сюжет: Ураган в Туле 29 мая
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