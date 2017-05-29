В Туле прошёл рейд ГИБДД «Безопасность детей – в ваших руках!»

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Рейды проводятся в рамках широкомасштабной акции Тульской области «Безопасность детей в ваших руках!». Цель мероприятий – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, дополнительная мотивация водителей к соблюдению правил безопасной перевозки маленьких пассажиров.

В минувшие выходные инспекторы провели рейд на территории одного из торговых центов Тулы. К акции правоохранителей присоединилась администрация комплекса – законопослушные родители, соблюдающие правила безопасности, получили билеты на бесплатное посещение кинотеатра и игровой площадки.

Рейд показал, что практически все водители заботятся о безопасности юных пассажиров и используют специальные детские удерживающие устройства. Как уточнили в отделении пропаганды БДД областного УГИБДД, подобные мероприятия будут продолжаться на протяжении всех летних каникул.