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В Туле из-за сильного ветра повалило 43 дерева
Фото Алексея Пирязева.

В Туле из-за сильного ветра повалило 43 дерева

На территории города произошло 32 обрыва электрокабеля.

Городские службы продолжают устранение последствий непогоды. Сегодня, 30 мая, в Туле восстанавливают поврежденные электропровода и удаляют поваленные деревья.
 
Накануне в городе из-за шквалистого ветра повалило 43 дерева.
Спасательные бригады единой дежурно-диспетчерской службы распилили 38 из них. По пяти адресам (улицы Литейная, Заварная, Баженова, Марата и Ложевая) распиливать и удалять поваленные деревья будут сегодня в течение дня.
 
На территории города произошло 32 обрыва электрокабеля. Ночью три бригады специалистов МКП «Тулагорсвет» обезвредили аварийные участки – обрезали кабель для предотвращения несчастных случаев. Сегодня девять аварийных бригад восстанавливают обрывы.
Сюжет: Ураган в Туле 29 мая
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