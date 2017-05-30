В Туле из-за сильного ветра повалило 43 дерева

Фото Алексея Пирязева.

Городские службы продолжают устранение последствий непогоды. Сегодня, 30 мая, в Туле восстанавливают поврежденные электропровода и удаляют поваленные деревья.

Накануне в городе из-за шквалистого ветра повалило 43 дерева.

Спасательные бригады единой дежурно-диспетчерской службы распилили 38 из них. По пяти адресам (улицы Литейная, Заварная, Баженова, Марата и Ложевая) распиливать и удалять поваленные деревья будут сегодня в течение дня.

На территории города произошло 32 обрыва электрокабеля. Ночью три бригады специалистов МКП «Тулагорсвет» обезвредили аварийные участки – обрезали кабель для предотвращения несчастных случаев. Сегодня девять аварийных бригад восстанавливают обрывы.