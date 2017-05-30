Фото Алексея Пирязева.
В Туле из-за сильного ветра повалило 43 дерева
На территории города произошло 32 обрыва электрокабеля.
Городские службы продолжают устранение последствий непогоды. Сегодня, 30 мая, в Туле восстанавливают поврежденные электропровода и удаляют поваленные деревья.
Накануне в городе из-за шквалистого ветра повалило 43 дерева.
Спасательные бригады единой дежурно-диспетчерской службы распилили 38 из них. По пяти адресам (улицы Литейная, Заварная, Баженова, Марата и Ложевая) распиливать и удалять поваленные деревья будут сегодня в течение дня.
На территории города произошло 32 обрыва электрокабеля. Ночью три бригады специалистов МКП «Тулагорсвет» обезвредили аварийные участки – обрезали кабель для предотвращения несчастных случаев. Сегодня девять аварийных бригад восстанавливают обрывы.
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