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ГЖИ просит туляков не мешать коммунальщикам убирать с крыш сосульки
Фото: penza-n.ru

ГЖИ просит туляков не мешать коммунальщикам убирать с крыш сосульки

Коммунальщики активизировали работу по уборке наледи с крыш домов. Однако в ряде случаев столкнулись с непониманием со стороны жителей.

На минувшей неделе Тульская область прогремела на всю Россию серией трагедий, связанных с падением сосулек с крыш домов.

Так, в Алексине 40-летней женщине на голову свалилась наледь, она скончалась в реанимации. В Киреевске упавшая сосулька отправила 54-летнюю жительницу на больничную койку с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. В обоих случаях возбуждено уголовное дело. В Узловой в результате схода льда обрушилась крыша дома, теперь владельцы квартир ждут переселения.  В Щекино рухнувшая с крыши сосулька повредила автомобиль, суд обязал управляющую компанию компенсировать нанесенный ущерб.

На фоне этих событий коммунальные службы активизировали работу по уборке наледи с крыш домов. Однако в ряде случаев столкнулись с непониманием со стороны жителей. 

В связи с этим ГЖИ Тульской области обращается к жителям региона с просьбой не мешать работе коммунальщиков: не ставить машины под крышами домов, не препятствовать доступу на крыши и балконы, а также не срывать огораживающие опасные участки ленты и таблички.

Сюжет: Сосульки на крышах Тулы
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