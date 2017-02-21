новости
новости
Регистрация
Пострадавший от глыбы льда в Щёкино сам нарушил требования безопасности

Пострадавший от глыбы льда в Щёкино сам нарушил требования безопасности

Он перелез через предупреждающую ленту и стал укладывать облицовочную плитку.

Вчера, 20 февраля, на совещании регионального правительства глава администрации Щекинского района Олег Федосов сообщил, что с крыши одной из многоэтажек упала наледь и травмировала человека.

Стали известны подробности этого случая. Как рассказали в щекинской администрации, дом №8 по ул. Победы был огорожен сигнально-предупредительной лентой. Мужчина, который оказался рабочим, проигнорировал это, перелез через ограждение и стал укладывать облицовочную плитку на торцевой стороне здания.

– Пострадавший был доставлен в районную больницу, где прошел обследование. Повреждений не было выявлено. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался, претензий к управляющей компании не предъявлял, — заявили в администрации.

Отметим, что инспекция ежедневно проверяет дворы. Управляющим компаниям выдано предписание по 170 адресам за то, что они не удаляют наледь с домов.

– В связи с постоянными колебаниями суточной температуры воздуха и образованием наледи и сосулек управляющие компании Щекинского района вышли на усиленный режим работы, — рассказали в администрации.

Напомним, что в Алексине 18 февраля произошел трагический случай: с крыши многоэтажки на женщину свалилась снежная глыба. 40-летняя Юлия Губарева скончалась в реанимации.

По факту смерти женщины следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть человека).

Сюжет: Сосульки на крышах Тулы
Чиновники планируют привлечь тульских общественников к борьбе с сосульками на крышах
Жизнь Тулы и области
Чиновники планируют привлечь тульских общественников к борьбе с сосульками на крышах
сегодня, в 18:19, 44 348 0
В Киреевске женщина пострадала из-за обрушения снега
Дежурная часть
В Киреевске женщина пострадала из-за обрушения снега
сегодня, в 15:19, 24 1890 2
Директор УК об алексинской трагедии: «Обвинение не предъявлено, но я готов»
Дежурная часть
Директор УК об алексинской трагедии: «Обвинение не предъявлено, но я готов»
сегодня, в 09:15, 27 3100 2
В Туле на улице Клюева ледяная глыба упала на машину
Жизнь Тулы и области
В Туле на улице Клюева ледяная глыба упала на машину
вчера, в 19:33, 108 3059 3
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаЩекино
Прочее
администрациясосульканаледьпострадавший

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Трое пьяных на «Мерседесе» всполошили персонал тульской больницы № 11
Трое пьяных на «Мерседесе» всполошили персонал тульской больницы № 11
Тульские предприятия погасили долги по зарплате на сумму 28 млн рублей
Тульские предприятия погасили долги по зарплате на сумму 28 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика