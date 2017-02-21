Пострадавший от глыбы льда в Щёкино сам нарушил требования безопасности

Он перелез через предупреждающую ленту и стал укладывать облицовочную плитку.

Вчера, 20 февраля, на совещании регионального правительства глава администрации Щекинского района Олег Федосов сообщил, что с крыши одной из многоэтажек упала наледь и травмировала человека.

Стали известны подробности этого случая. Как рассказали в щекинской администрации, дом №8 по ул. Победы был огорожен сигнально-предупредительной лентой. Мужчина, который оказался рабочим, проигнорировал это, перелез через ограждение и стал укладывать облицовочную плитку на торцевой стороне здания.

– Пострадавший был доставлен в районную больницу, где прошел обследование. Повреждений не было выявлено. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался, претензий к управляющей компании не предъявлял, — заявили в администрации.

Отметим, что инспекция ежедневно проверяет дворы. Управляющим компаниям выдано предписание по 170 адресам за то, что они не удаляют наледь с домов.

– В связи с постоянными колебаниями суточной температуры воздуха и образованием наледи и сосулек управляющие компании Щекинского района вышли на усиленный режим работы, — рассказали в администрации.

Напомним, что в Алексине 18 февраля произошел трагический случай: с крыши многоэтажки на женщину свалилась снежная глыба. 40-летняя Юлия Губарева скончалась в реанимации.

По факту смерти женщины следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть человека).