В Узловой полицейские дежурят возле жилого дома, где обвалилась крыша
Семьям, которые проживали в этом доме, по поручению губернатора Алексея Дюмина предоставили временное жилье.
В Узловой полицейские дежурят возле жилого дома, где накануне
В происшествии никто не пострадал. Шесть семей (17 человек, из них 6 детей), которые проживали в указанном доме, на данный момент расселили. Некоторые отправились к родственникам, остальные — в общежитие.
Отметим, что ранее дом был признан аварийным и включен в программу переселения в III квартале 2017 года.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка и сохранность имущества граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.