В Узловой полицейские дежурят возле жилого дома, где обвалилась крыша

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Семьям, которые проживали в этом доме, по поручению губернатора Алексея Дюмина предоставили временное жилье.

В Узловой полицейские дежурят возле жилого дома, где накануне произошло ЧП. Напомним , что 18 февраля в поселке Партизан на улице Советской из-за схода снежной наледи частично обрушилась кровля жилого дома.

В происшествии никто не пострадал. Шесть семей (17 человек, из них 6 детей), которые проживали в указанном доме, на данный момент расселили. Некоторые отправились к родственникам, остальные — в общежитие.

Отметим, что ранее дом был признан аварийным и включен в программу переселения в III квартале 2017 года.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка и сохранность имущества граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.