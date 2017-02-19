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В Узловой полицейские дежурят возле жилого дома, где обвалилась крыша
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В Узловой полицейские дежурят возле жилого дома, где обвалилась крыша

Семьям, которые проживали в этом доме, по поручению губернатора Алексея Дюмина предоставили временное жилье.

В Узловой полицейские дежурят возле жилого дома, где накануне произошло ЧП. Напомним, что 18 февраля в поселке Партизан на улице Советской из-за схода снежной наледи частично обрушилась кровля жилого дома.

В происшествии никто не пострадал. Шесть семей (17 человек, из них 6 детей), которые проживали в указанном доме, на данный момент расселили. Некоторые отправились к родственникам, остальные — в общежитие.

 

Отметим, что ранее дом был признан аварийным и включен в программу переселения в III квартале 2017 года.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка и сохранность имущества граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:07 0
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