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В Тульском кремле проходят масленичные гуляния
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульском кремле проходят масленичные гуляния

Посетителей ждет яркая концертная программа, разнообразные мастер-классы и традиционные масленичные игры.

В Тульском кремле проходят масленичные гуляния «Кремлёвская Маслёна».

На территории кремля работает детский клуб «Фенек» с мастер-классом «Масленичные сувениры», а также всем желающим предлагают научиться растапливать жаровой самовар. Желающие могут поближе познакомиться с традициями и обычаями празднования Масленицы, приняв участие в интерактивной развлекательной программе.

На сцене проходят выступления фольклорных исполнителей, тематические театральные зарисовки, мини-цирк, конкурсы и игры.

На развернувшейся в кремле ярмарке гости праздника могут посетить контактный домашний зоопарк, выставку-конкурс уток-кликуш, петухов и покатались на лошадях и на пони.

В течение дня в Торговых рядах проходят мастер-классы, выставки-продажи изделий народных промыслов, тульских пряников, суворовских конфет, белёвской пастилы, работали площадки с чаем и блинами.

Там же работает сельскохозяйственная ярмарка, где у гостей праздника есть возможность продегустировать и приобрести фермерскую продукцию: молочные и мясные продукты, овощи, фрукты и многое другое.

Галерея
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В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 5
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 6
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В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 8
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 9
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В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 11
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 12
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 13
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 14
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 15
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 16
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 17
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 18
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 19
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В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 22
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 23
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 24
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 25
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 26
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В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 29
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В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 31
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В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 36
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 37
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 38
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 39
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 40
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 41
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 42
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 43
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 44
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 45
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 46
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 47
В Тульском кремле проходят масленичные гуляния, Фото: 48
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:45 +2
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