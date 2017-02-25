Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Тульском кремле проходят масленичные гуляния «Кремлёвская Маслёна».

На территории кремля работает детский клуб «Фенек» с мастер-классом «Масленичные сувениры», а также всем желающим предлагают научиться растапливать жаровой самовар. Желающие могут поближе познакомиться с традициями и обычаями празднования Масленицы, приняв участие в интерактивной развлекательной программе.

На сцене проходят выступления фольклорных исполнителей, тематические театральные зарисовки, мини-цирк, конкурсы и игры.

На развернувшейся в кремле ярмарке гости праздника могут посетить контактный домашний зоопарк, выставку-конкурс уток-кликуш, петухов и покатались на лошадях и на пони.

В течение дня в Торговых рядах проходят мастер-классы, выставки-продажи изделий народных промыслов, тульских пряников, суворовских конфет, белёвской пастилы, работали площадки с чаем и блинами.

Там же работает сельскохозяйственная ярмарка, где у гостей праздника есть возможность продегустировать и приобрести фермерскую продукцию: молочные и мясные продукты, овощи, фрукты и многое другое.