Из-за аварии без воды остались 624 тульских дома

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в Туле нарушено водоснабжение в 624 домах на 15 улицах: Плеханова, Степанова, Марата, Кирова, Калинина, Ложевая, Епифанская, К. Маркса, Патронная, Декабристов, Гармонная, Замочная, Каракозова, Пролетарская Набережная и Чапаева.

- В район происшествия убыла оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области, - сообщили в ведомстве. Напомним, авария произошла из-за водителя экскаватора , который копал траншею.