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Из-за аварии без воды остались 624 тульских дома

Из-за аварии без воды остались 624 тульских дома

В п. Молодежный работают сотрудники МЧС.

 
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в Туле нарушено водоснабжение в 624 домах на 15 улицах: Плеханова, Степанова, Марата, Кирова, Калинина, Ложевая, Епифанская, К. Маркса, Патронная, Декабристов, Гармонная, Замочная, Каракозова, Пролетарская Набережная и Чапаева.
 
- В район происшествия убыла оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.  Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области, - сообщили в ведомстве.
 
 
 
 
Напомним, авария произошла из-за водителя экскаватора, который копал траншею. 

 

 

сегодня, в 20:37 +2
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