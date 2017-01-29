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Туристам и блогерам расскажут о «Сладкой жизни» в Тульской области

Туристам и блогерам расскажут о «Сладкой жизни» в Тульской области

Фестиваль пройдет в августе 2017 года.

Ростуризм представил план мероприятий по продвижению туристского продукта РФ на мировом и внутреннем рынках, реализуемых при поддержке Федерального агентства по туризму в 2017 году.

Из документа следует, что в текущем году в Туле пройдет два значимых события:

  • инфотур для иностранных туроператоров «Усадьбы русских гениев» по маршруту «Русские усадьбы», который состоится в мае,
  • пресс-тур для СМИ и блогеров на фестиваль «Сладкая жизнь» (август 2017 года).

Напомним, в начале января 2017 года проект «Русские усадьбы», в который входят 15 регионов России, был представлен на форумах в Австрии и Испании. По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, этот тур очень перспективен, поскольку знакомит с местами, где жили и творили деятели искусств, культуры и науки, которые признаны не только в России, но и за рубежом. Проект призван показать иностранным туристам образ России с иной стороны — уютной глубинки, которую так любили русские гении. Данный проект уже был с успехом представлен в Италии и Франции.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:40 +2
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