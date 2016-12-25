В авиакатастрофе ТУ-154 погиб выпускник тульского колледжа искусств
Имя Алексея Мокрикова есть в списках погибших.
В авиакатастрофе самолета ТУ-154 25 декабря, погиб выпускник Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского Алексей Мокриков. Его имя опубликовано в списках погибших.
Алексей в составе ансамбля имени Александрова - с 2013 года. В последнее время жил в Москве.
Напомним, самолет ТУ-154 пропал с радаров 25 декабря 2016 года в 5.40, вскоре после вылета из Сочи. В самолете находились военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, где должны были поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.
Фото из соцсети.
Всего в авиакатастрофе погибли 92 человека.
Кстати, Алексей Мокриков был нашим с вами «сопортальцем»... Светлая память.
Фото с аккаунта на Myslo.