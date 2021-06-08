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Организаторы «Дикой Мяты» объявили об антиковидных мерах на фестивале

Организаторы «Дикой Мяты» объявили об антиковидных мерах на фестивале

«Всё по доброй воле и с максимальной заботой о зрителях».

Организаторы фестиваля не выдвигают требований, которые обязывают иметь сертификат о прививке от коронавируса, но при этом «Дикая Мята» поддерживает привившихся зрителей. Для них будет работать отдельная касса, а билеты в ней будут дешевле.

– У входа на «Дикую Мяту» будет работать медицинская лаборатория, где все желающие смогут добровольно пройти экспресс-тестирование на COVID-19 и получить результат за 3 минуты. Цены в фестивальной лаборатории будут ниже, чем в стационарных медучреждениях.

При входе у всех посетителей будут измерять температуру, и в случае, если она будет повышена, гостям фестиваля вернут деньги за билет — посетители с температурой не смогут пройти на фестиваль, но им предложат обратиться за лечением во внеполевых условиях, — рассказали организаторы фестиваля в своей группе ВКонтакте.

На всех входах и в «Инфоцентре» для всех желающих будут доступны маски — их можно будет получить бесплатно. В зонах кафе и фудтраков установят санитайзеры и дополнительные умывальники.

В этом году количество гостей составит менее 50% от общей вместительности концертной зоны. Соблюдение социальной дистанции будет обязательным. Кроме того, организаторы установили на центральной сцене огромные экраны, позволяющие видеть концерты с большого расстояния.

Напомним, фестиваль «Дикая Мята» пройдет с 18 по 20 июня в Бунырево. В лайнапе заявлены «Кино», Mgzavrebi, Гарик Сукачёв, Манижа, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», Tequilajazzz, Алёна Швец, Shortparis, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и другие.

Сюжет: Дикая мята - 2021
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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