Как в Тульской области отметят День России: афиша

спорт

Большой тульский велопарад стартует в 9.00 от центрального фонтана в ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Финишируют участники на Казанской набережной. В велопараде примут участие около 600 велосипедистов.

Турнир по смешанному боевому единоборству «Юношеская лига – 2021» на Казанской набережной начнется в 12.00. На набережной установят специальный ринг (октагон), где будут проходить бои.

Также в этот день пройдут чемпионат по флорболу, зарядка от спортсменов ММА, турнир по настольному теннису среди любителей, Кубок администрации города Тулы «Тульская Лига – 2021», Workout Battle и др.

Онлайн-трансляция футбольного матча чемпионата Европы по футболу между командами России и Бельгии состоится в 22.00 на Казанской набережной. А часом раньше, в 21.00, начнется развлекательная программа: автограф-сессия с футболистами «Арсенала», розыгрыш абонементов на посещение его матчей и др.

авто

Открытый автомобильный фестиваль «Автострада-2021» – это уже настоящий тульский бренд. Он состоится 12 июня на площади Ленина и на территории кремля.

Авторалли (маршрут: парк «Патриот – Тула» – пл. Победы – пос. Ленинский – пл. Ленина) и мотокарнавал – костюмированный мотопробег, посвященный Дню России (маршрут: пл. Ленина – пр. Ленина – пл. Победы).

красиво!

Тулякам и гостям города представят граффити с праздничной символикой. Тематическое граффити появится на фасаде дома №9 в Центральном переулке.

Цветами российского флага подсветят телевышку в пос. Басово, здания Тульского государственного музея оружия, Тульского оружейного завода, Сбербанка на Крестовоздвиженской площади, ТЦ «Гостиный двор», ПАО «НПО «Стрела».

день россии в музеях

Праздничные мероприятия пройдут в Тульском государственном музее оружия. Весь день в рамках акции «Россия – Родина моя!» посетители смогут принять участие в исторических играх и конкурсах, посвященных российской символике, гостям раздадут ленты-триколоры.

Гости Государственного исторического музея смогут узнать тайны древнерусского письма, проявить свои таланты на мастер-классах по набойке на ткани и изготовлению посуды из глины по старинным технологиям, попробовать себя в роли музейного хранителя. Мероприятия пройдут в здании музея и на его территории.

С 12 июня по 11 июля на 5-м этаже ТЦ «Гостиный двор» будет проходить фотовыставка «Моя Россия». На ней представят работы, сделанные тульскими фотографами в разных уголках страны.

В День России в деревне Лобжа Дубенского района пройдет концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп». Ее участниками станут представители национальных общин, диаспор и землячеств Тульской области, творческие коллективы, жители Дубенского и соседних районов.