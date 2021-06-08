новости
новости
Регистрация
Как в Тульской области отметят День России: афиша

Как в Тульской области отметят День России: афиша

12 июня в Тульской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

спорт

Большой тульский велопарад стартует в 9.00 от центрального фонтана в ЦПКиО им. П. П. Белоусова. Финишируют участники на Казанской набережной. В велопараде примут участие около 600 велосипедистов.

Турнир по смешанному боевому единоборству «Юношеская лига – 2021» на Казанской набережной начнется в 12.00. На набережной установят специальный ринг (октагон), где будут проходить бои.

Также в этот день пройдут чемпионат по флорболу, зарядка от спортсменов ММА, турнир по настольному теннису среди любителей, Кубок администрации города Тулы «Тульская Лига – 2021», Workout Battle и др.

Онлайн-трансляция футбольного матча чемпионата Европы по футболу между командами России и Бельгии состоится в 22.00 на Казанской набережной. А часом раньше, в 21.00, начнется развлекательная программа: автограф-сессия с футболистами «Арсенала», розыгрыш абонементов на посещение его матчей и др.

авто

Открытый автомобильный фестиваль «Автострада-2021» – это уже настоящий тульский бренд. Он состоится 12 июня на площади Ленина и на территории кремля.

Авторалли (маршрут: парк «Патриот – Тула» – пл. Победы – пос. Ленинский – пл. Ленина) и мотокарнавал – костюмированный мотопробег, посвященный Дню России (маршрут: пл. Ленина – пр. Ленина – пл. Победы).

красиво!

Тулякам и гостям города представят граффити с праздничной символикой. Тематическое граффити появится на фасаде дома №9 в Центральном переулке.

Цветами российского флага подсветят телевышку в пос. Басово, здания Тульского государственного музея оружия, Тульского оружейного завода, Сбербанка на Крестовоздвиженской площади, ТЦ «Гостиный двор», ПАО «НПО «Стрела».

день россии в музеях

Праздничные мероприятия пройдут в Тульском государственном музее оружия. Весь день в рамках акции «Россия – Родина моя!» посетители смогут принять участие в исторических играх и конкурсах, посвященных российской символике, гостям раздадут ленты-триколоры.

Гости Государственного исторического музея смогут узнать тайны древнерусского письма, проявить свои таланты на мастер-классах по набойке на ткани и изготовлению посуды из глины по старинным технологиям, попробовать себя в роли музейного хранителя. Мероприятия пройдут в здании музея и на его территории.

С 12 июня по 11 июля на 5-м этаже ТЦ «Гостиный двор» будет проходить фотовыставка «Моя Россия». На ней представят работы, сделанные тульскими фотографами в разных уголках страны.

В День России в деревне Лобжа Дубенского района пройдет концертно-игровая программа «Национальный калейдоскоп». Ее участниками станут представители национальных общин, диаспор и землячеств Тульской области, творческие коллективы, жители Дубенского и соседних районов.

 

Сюжет: День России - 2021
В Туле пройдет первый МотоКарнавал
Жизнь Тулы и области
В Туле пройдет первый МотоКарнавал
сегодня, в 12:40, 21 758 -1
Фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 установят на Казанской набережной
Спорт
Фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 установят на Казанской набережной
вчера, в 18:25, 63 1008 0
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:00 0
Другие статьи по темам
Событие
День России2021
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Степанова в Туле провалился асфальт
На улице Степанова в Туле провалился асфальт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.