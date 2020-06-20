«Спартак» обыграл «Арсенал» в Туле – 3:2

Фото МАТЧ-Премьер, пресс-служб "Арсенала" и "Спартака".

Оружейники избежали крупного поражения, забив в конце матча два гола. Текстовая трансляция игры от Myslo.

Всё, финальный свисток. «Арсенал» смотрелся не хуже «Спартака», но тем не менее проиграл — тактический план столичной команды на игру сработал.

90+7' Максименко отбил пенальти после прострела Лесового, но Даниил был первым на добивании! 2:3. Огненная концовка матча!

90+6' Арбитр решил пересмотреть этот эпизод и назначил пенальти!

90+5' Джикия получил «горчичник» за фол против Банды. Пантелеев пробивал штрафной, спартаковцы мяч выбили. При этом Ещенко попал ногой Григалаве по голове.

90+4' ГОООООООООООООООЛ!!! Луценко!!!

Евгений головой забил гол в нижний угол. Здесь уже вратарь «Спартака» оказался бессилен.

90+3' Лесовой! Какой же классный удар. Даниил мощно пробил издалека по воротам. Максименко спас команду.

90' Аж шесть минут арбитр решил добавить к основному времени.

90' Банда получил предупреждение. Слишком много желтых карточек в матче.

87' Угловой. Снова у мяча Пантелеев — пас в штрафную, Луценко попытался закинуть мяч в ворота ударом через себя. Но рядом было слишком много футболистов.

86' Штрафной для оружейников. Пантелеев пробил в «стенку». Какое неудачное исполнение.

86' У «Арсенала» Альварес покинул поле, вышел Володько.

84' Штрафной пробивал Джикия — мяч попал в «стенку» и отлетел.

83' Очередные замены у «Спартака». Умяров вместо Зобнина, наш старый знакомый Мирзов меняет Ларссона.

80' Сразу же замену делает Черевченко. Пантелеев играет вместо Горбатенко.

79' Да что ж такое?! 0:3. Понсе.

Ларссон справился с двумя футболистами «Арсенала», отдал пас Понсе и тот мощно пробил в «девятку».

77' Луценко поборолся на левом фланге и заработал угловой. Горбатенко исполнял стандарт, подал мяч в штрафную. Футболисты «Спартака» отбились.

76' Уходит с поля Айртон, вместо него Ещенко.

74' Первая замена у «Арсенала»: Банда играет вместо Ковалева.

72' Ковалев жестко сыграл против Джикии. Еще одна желтая карточка в матче.

71' Опасно! Только что едва третий мяч не влетел в ворота «Арсенала»! Григалава не успел за быстрым Кралом, тот отправил передачу на левый фланг. К счастью, Костадинов прилетел к штанге быстрее соперника и выбил мяч.

70' Продолжаем матч.

69' Небольшая пауза для водопоя.

68' Ткачев сбил Крала и получил предупреждение. Из-за перебора карточек Сергей пропустит следующий матч.

66' «Спартак» снова забивает. 0:2.

Айртон прорвался по левому флангу, скинул пас Рассказову, тот был точен — мяч отправился под перекладину.

Что-то матч не складывается для «Арсенала»…Еще есть время, чтобы исправить ситуацию!

65' Неплохую атаку провели арсенальцы. Мяч в итоге прилетел Луценко, только нападающий не попал в ворота.

62' Две замены у москвичей: вместо Соболева выходит Понсе, вместо Бакаева — Тиль.

59' Пробивали арсенальцы угловой. Выше всех выпрыгнул Луценко — точно прострелить головой в ворота «Спартака» у него не получилось.

57' Жиго потребовалась помощь медиков. Небольшое повреждение он получил в борьбе с Чаушичем.

55' Снова прессинг «Арсенала». Луценко прорывался в штрафную, пробивал по воротам, но попал в футболистов «Спартака».

53' Ткачев! Луценко отдал хорошую передачу Сергею, тот принял пас грудью, скинул мяч в ноги и прострелил по воротам «Спартака». Голкипер Максименко с ударом справился.

50' Разогнали классную атаку арсенальцы. Снова дриблинг Лесового, пас на Луценко, тот скинул передачу в штрафную — мяч попал в Ткачева и отлетел. А еще Луценко оказался в офсайде.

49' Айртон пробил в ближний угол, Шамов с ударом справился.

48' Активно второй тайм начали арсенальцы, прессингуют соперника, но до штрафной дело пока не доходит.

46' Второй тайм. Продолжаем смотреть футбол.

Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

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Перерыв.

45+4' Бакаев получил предупреждение за фол против соперника. Штрафной пробивал Ткачев, неудачно.

45' Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Пропускаем гол в раздевалку! «Спартак» открывает счет — забил Соболев. 0:1.

Соболев обыграл Беляева и Костадинова и прострелил в дальний угол. Шамов не смог спасти команду.

42' Айртон получил «горчичник» за фол против Ткачева. Штрафной пробивал Горбатенко — Игорь отправил мяч ближе к воротам, а Луценко не очень удачно обработал передачу.

40' Луценко поборолся в штрафной «Спартака» и оставил мяч для Ткачева, только тот не успел добежать раньше соперника.

36' Ткачев и Джикия очень неприятно столкнулись головами. Футболистам потребовалась помощь медиков.

35' Лесовой заработал штрафной. Снова Маслов в борьбе с соперником нарушил правила. Быстро разыграли стандарт арсенальцы.

31' Шамов уверенно забирает мяч после прострела Соболева.

30' Футболисты «Спартака» собирались провести атаку через левый фланг, но туляки сыграли очень внимательно, не дав сопернику прорваться к воротам.

28' Горбатенко пробивал штрафной, но подал мяч слишком высоко.

27' Неплохую атаку провели оружейники. Ее прервал Соболев, сбив с ног Чаушича. Спартаковец получил желтую карточку.

25' Игра возобновилась. «Арсенал» немного больше «Спартака» владеет мячом — 51 на 49.

24' А теперь футболисты отправились на водопой. Очень жарко сегодня в Туле — +28°С в данный момент.

23' Небольшая пауза в матче — в честь врачей на стадионе звучат аплодисменты.

22' Красно-желтые в штрафной отбили атаку «Спартака».

20' Угловой для «Спартака» — арсенальцы выбили мяч и побежали в контратаку. Рассказов передачу перехватил.

18' Маслов нарушил правила против Горбатенко. Штрафной для «Арсенала». Пробивал сам «пострадавший». Ничего дельного не вышло.

16' Роман Зобнин пробил в дальний угол — мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.

11' У «Арсенала» был шанс открыть счет в матче: Лесовой разобрался с соперниками с помощью классного дриблинга, мяч прилетел Луценко, но Евгения плотно обступили спартаковцы. Наш нападающий пробил выше ворот.

9' Момент у «Спартака»! Костадинов не очень удачно принял пас возле своей штрафной, в итоге мяч прилетел в ноги Ларссону. К счастью для нас, футболист прострелил мимо ворот.

8' Угловой для москвичей завершился прострелом Джикии, но капитан «Спартака» отправил мяч выше ворот.

5' «Спартак» в атаке: Рассказов собирался сделать прострельную передачу в штрафную — Григалава мяч выбил.

5' Лесовой получил пас и попытался прорваться в штрафную, но Маслов помешал Даниилу это сделать.

3' А вот и первая желтая карточка. Жиго получил предупреждение за фол на Луценко.

1' Арбитр Евгений Турбин объявил о начале матча — звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Команды выходят на поле. Первое, что бросается в глаза — дети больше не выводят игроков, а футболисты не обмениваются рукопожатиями.

0' 23-й тур РПЛ посвящен врачам!

0' Вот так теперь футболистов и болельщиков пропускают на стадион:

0' Составы на матч. После долгого восстановления на поле вернется вратарь Егор Шамов! А еще оправился после травмы Игорь Горбатенко.

0' Но давайте вернемся к нашему матчу. Посмотрим на турнирную таблицу. «Арсенал» и «Спартак» в данный момент соседи — занимают 7-е и 8-е место. При этом у соперников идентичные показатели по числу побед, ничьих и поражений. Обе команды претендуют на Лигу Европы.

0' А еще фанаты устроили слишком громкие проводы «Спартаку» из Москвы в Тулу. Ребята жгли файеры, перекрыли движение транспорту. Полиция даже возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Хулиганство».

Футбол возвращается ???



«Спартак» отправился в Тулу!



На выезде со стадиона команду проводили болельщики ???



И всегда мы рядом, где бы клуб наш не играл © ВИА ФРАТРИЯ pic.twitter.com/6agybNDMex — Supporters Group News (@SupportersNews) June 19, 2020

0' Несмотря на то, что гостевые трибуны закрыты, фанаты «Спартака» успели уже пошуметь в Туле: на въезде в город болельщики устроили пиротехническое шоу для любимой команды:

0' Немного новостей РПЛ. «Ростов», с которым оружейникам играть в следующем туре, ушел на карантин. В клубе вспышка коронавируса. Вот такие новые реалии… Ростовчане не смогли договориться со своим ближайшим соперником — с «Сочи» — о переносе матча на другой день. В итоге игра состоялась вчера. «Ростову» пришлось отправить на поле молодежку — совсем молодые ребята по 16−18 лет. Матч завершился со счетом 10:1 в пользу более взрослых футболистов.

0' Коронавирус внес свои коррективы во все сферы жизни. Спорт не стал исключением. Во многих странах только-только осторожно начали возобновляться спортивные соревнования. Но с новыми требованиями к участникам и болельщикам.

Вкратце расскажем, на каких условиях «Арсенал» сегодня допускает зрителей на трибуны:

вход на стадион только по абонементам и с документом, удостоверяющим личность,

у всех без исключения бесконтактным способом меряют температуру тела. Если выше 37 градусов, человека на стадион не пропускают.

болельщики весь матч обязаны находиться в масках и перчатках.

заполняемость стадиона — 10%,

дистанция между болельщиками 1,5 — 2 метра.

А еще Центральный стадион прошел дезинфекцию:

0' Кстати, игру покажет телеканал «МАТЧ ТВ».

0' Сегодня «Арсенал» принимает на своем поле московский «Спартак». Матч начнется в 16.30.

Предыдущая встреча команд состоялась в столице в ноябре 2019 года и завершилась победой туляков — единственный гол в матче забил Евгений Луценко. Игра второго тура должна была состояться 21 марта, но разбушевалась эпидемия COVID-19.

0' Добрый день, друзья! После трехмесячного перерыва большой футбол возвращается в Тулу. Последний матч на Центральном стадионе «Арсенал» провел аж 14 марта. Если вдруг забыли, напомним — команда Игоря Черевченко уступила с минимальным счетом «Рубину».