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В России поступить в вуз теперь можно через Госуслуги

В России поступить в вуз теперь можно через Госуслуги

На Госуслугах запущен сервис «Поступление в вуз онлайн».

С помощью сервиса абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей.

– В рамках сервиса пользователю портала оказывается сразу несколько услуг и происходит это незаметно для самого гражданина, который избавлен от необходимости посещать вуз несколько раз. Особенно это актуально сейчас, в посткарантинный период, - отметил замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Сервис позволяет:

  • выбрать вузы для поступления;
  • направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов;
  • узнать о датах дополнительных вступительных испытаний;
  • отслеживать свое место в конкурсных списках;
  • управлять согласием на зачисление;
  • внести изменения в заявление;
  • узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.

Все эти функции доступны из личного кабинета пользователям, зарегистрированным на Госуслугах, и не требуют очного присутствия абитуриента в вузе.

Чтобы подать в вуз документы через сервис, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения.

Также в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.

Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении.

При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала Госуслуг на электронную почту или в личный кабинет. 

Постепенно к суперсервису подключатся 54 российских вуза.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:14 0
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