В России поступить в вуз теперь можно через Госуслуги
На Госуслугах запущен сервис «Поступление в вуз онлайн».
С помощью сервиса абитуриенты могут подать документы в российские государственные вузы без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей.
– В рамках сервиса пользователю портала оказывается сразу несколько услуг и происходит это незаметно для самого гражданина, который избавлен от необходимости посещать вуз несколько раз. Особенно это актуально сейчас, в посткарантинный период, - отметил замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.
Сервис позволяет:
- выбрать вузы для поступления;
- направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов;
- узнать о датах дополнительных вступительных испытаний;
- отслеживать свое место в конкурсных списках;
- управлять согласием на зачисление;
- внести изменения в заявление;
- узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.
Все эти функции доступны из личного кабинета пользователям, зарегистрированным на Госуслугах, и не требуют очного присутствия абитуриента в вузе.
Чтобы подать в вуз документы через сервис, нужно заполнить заявление о приеме и приложить необходимые документы (копии аттестата об окончании школы, дипломов, свидетельств, подтверждающих индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении). Их можно отсканировать или сфотографировать. Оригинал аттестата в 2020 году для поступления в вуз не нужен. Его необходимо принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения.
Также в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.
Если абитуриент сдавал ЕГЭ в предыдущие годы, он может указать это в заявлении.
При зачислении в вуз абитуриенту придет оповещение от портала Госуслуг на электронную почту или в личный кабинет.
Постепенно к суперсервису подключатся 54 российских вуза.