15-летний парень утонул в пруду Центрального парка Тулы

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, по предварительным данным, пострадавший зашел в пруд, нырнул и не появился на поверхности.

По информации Myslo, парень плохо плавал и пошел купаться в детскую зону.

Тело парня извлекли спасатели. Следственным отделом по Привокзальному району следственного управления СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти 15-летнего молодого человека. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.