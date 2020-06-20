15-летний парень утонул в пруду Центрального парка Тулы
Трагедия произошла пару часов назад на глазах десятков людей, отдыхающих на пляже парка.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, по предварительным данным, пострадавший зашел в пруд, нырнул и не появился на поверхности.
По информации Myslo, парень плохо плавал и пошел купаться в детскую зону.
Тело парня извлекли спасатели. Следственным отделом по Привокзальному району следственного управления СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти 15-летнего молодого человека. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пребывания на воде.
Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок - можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.