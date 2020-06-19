8 самых важных вопросов для болельщиков о матче «Арсенал» – «Спартак»

Игра состоится уже завтра, 20 июня, в 16.30 на Центральном стадионе. При каких условиях можно попасть на трибуны разъясняет ПФК «Арсенал».

Как попасть на матч?

Право в посещении игры получат владельцы сезонных абонементов. Вход на стадион будет осуществляться по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность. То есть пройти на стадион по чужому абонементу будет невозможно.

Что обязательно нужно иметь при себе?

Для прохода на стадион необходимо иметь абонемент на домашние матчи ПФК «Арсенал» в сезоне-2019/20 и удостоверение личности (паспорт, водительские права и т. д. ). Доступ на трибуну строго в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках. В случае отсутствия СИЗ приобрести их можно в красно-желтой клубной палатке у касс стадиона или в магазине ПФК «Арсенал» на территории арены.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в маске и перчатках нужно находиться все время матча.

Когда начнут пускать на территорию стадиона?

Проход зрителей будет осуществляться со стороны проспекта Ленина через центральные ворота стадиона «Арсенал». Запуск зрителей начнется в 14.30, за два часа до матча. Перед входом у всех болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Зрители с повышенной температурой (более 37°) на стадион допускаться не будут. Замер температуры будет проводиться и у болельщиков, которые планируют приехать на стадион по пропускам на личном автотранспорте. Чтобы не стоять в очереди, клуб просит болельщиков прибыть на стадион заблаговременно.

Как болельщиков разместят на трибунах?

Зрителей разместят с учетом правил социальной дистанции (1,5−2 метра). Согласно регламенту о возобновлении РПЛ, 4−5 сектора западной трибуны переведены в «чистую зону» и будут закрыты для зрителей. Владельцы абонементов на места в этих секторах смогут расположиться на этой же трибуне в 1−3 и 6−8 секторах соответственно. Распределение мест — по мере заполнения данных секторов. Что касается других трибун, то требование социальной дистанции означает, что места, скорее всего, также будут отличаться от привычных. Зрителям занять специально замаркированные кресла помогут стюарды. Рекомендуется заранее приходить на стадион, потому что заполнение мест будет осуществляться по мере прихода зрителей.

Будут ли продаваться билеты для гостевых болельщиков?

Нет.

Можно ли пройти на стадион по чужому абонементу, например, по абонементу своего родственника?

Очень важный момент. Проход на матч со «Спартаком» возможен только при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Другими словами, фамилия на абонементе и в документе должна совпадать. Пункт 1.6 Правил пользования абонементом ПФК «Арсенал»:

в случае передачи абонемента покупателем иному лицу ПФК «Арсенал» вправе изъять абонемент у покупателя или лица, которому был передан абонемент, и досрочно прекратить действие такого абонемента без какого-либо денежного и иного возмещения покупателю.

Что можно взять с собой на стадион?

В день матча, 20 июня, ожидается дождливая погода. ПФК «Арсенал» разрешает проходить на стадион с зонтами.

Где, кроме стадиона, можно будет следить за ходом матча?

Игру в прямом эфире покажет телеканал МАТЧ ТВ. Начало трансляции в 16.15.

ПФК «Арсенал» просит болельщиков ответственно отнестись к посещению матча.

- Футбол возвращается в Тулу. Организованность, взаимное уважение и соблюдение требований Роспотребнадзора станут залогом успешного проведения важного матча, а что касается эмоций, то «Арсенал» сделает все, чтобы порадовать своих поклонников, — говорит клубная пресс-служба.