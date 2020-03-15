«Арсенал» – «Рубин»: вперед, в прошлое

«Арсенал» – «Рубин» – 0:1 (0:1).

Гол: Давиташвили (43).

«Арсенал»: Левашов, Денисов (Комбаров, 60), Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов, Чаушич, Э.Кангва (Ковалёв, 66), Ткачёв, Лесовой (Банда, 76), Луценко.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Подберёзкин (Йевтич, 75), Коновалов (Могилевец, 86), Зуев, Макаров, Давиташвили, Нильсен, Игнатьев (Бакаев, 73).

Предупреждены: Денисов, Ткачёв, Чаушич – Макаров, Подберёзкин, Игнатьев, Давиташили.

Удален: Макаров (55, 2 ж.к.).

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). 14 марта, Тула, Центральный стадион.

Такое ощущение, что машина времени все же существует. Не в кавычках, конечно – эта по-прежнему себе выступает с концертами, даже в Тулу сейчас собирается, а просто машина времени, которая позволяет хотя бы ненадолго вернуться в прошлое. Проиграв дома «Рубину», мы все вернулись в прошлую осень. Где еще не знали, что впереди бесснежная зима и эпидемия коронавируса. Единственное, о чем российские клубы каким-то неведомым образом имели информацию, – еврокубки через несколько месяцев остановят, поэтому смысла ломаться и бороться за выход в плей-офф, нет. Шутка, конечно. Шутка.

Так вот в разгар той осени «Арсенал» неожиданно засбоил и начал терять очки в матчах с командами, которые, по общему мнению, обязан был обыгрывать. Высшая или самая яркая точка этого падения – наверное, домашка с «Сочи», где не забили два одиннадцатиметровых.

Давайте же вспомним причины той полосы, о которых всерьез говорили большинство болельщиков. Игроки не выкладываются, им все равно. В нападение набрали деревянных, которые ничего забить не могут. Ткачев после того, как подписал контракт, потерял всякий интерес к игре. Главный тренер не управляет командой, и надо что-то менять, а лучше всего – кого-то. До зоны вылета – уже несколько шагов, и «Арсеналу» с такой самоотдачей предстоит борьба за выживание. Ну и т.д., и т.п.

Ничего не напоминает? Совсем ничего?

Да, «Арсенал» проиграл два матча подряд. Проиграл в какой-то степени не очень по делу. Так же, как не очень по делу до того выиграл в Сочи. Но к любой жизненной неудаче можно относиться по разному. Можно дежурно кричать «Шеф, все пропало, клиент уезжает», а можно жить дальше. С осознанием, что судят по конечному результату. Так, как это было той же осенью, когда на каникулы «совсем неуправляемая главным тренером» команда уходила под аплодисменты, не оставив камня на камне от «Локомотива». Футбол – это не только победы, но и умение проигрывать, не впадая в истерику.

Конечно, Слуцкий может сколько угодно рассказывать, что его команда хорошо сыграла в Туле, но мы-то видели, что на самом деле главные причины удачного для «Рубина» исхода – в «Арсенале». При видимом и статистическом превосходстве хозяева так и не смогли из этого преимущества ничего извлечь. Статистически это выглядело так. У хозяев 53 процента владения мячом, у гостей, соответственно, 47.

Туляки совершили за матч 12 фолов, игроки Казани – 22. «Арсенал» за матч нанес и достаточно много ударов по воротам соперника – 15 («Рубин» – шесть), из них шесть в створ ворот. И даже те, кто сейчас говорит о том, что команда не была заряжена на победу, легко вспомнит хотя бы некоторые из этих пятнадцати ударов. Например, когда мяч прилетел в штангу после удара Чаушича (по статистике – это вообще не в створ, мимо). Или несколько коронных кивков головой Луценко, после которых он отправил в этом сезоне в нокаут уже не одного соперника. Дальше по желанию и состоянию памяти – пара штрафных в исполнении Ткачева, еще несколько ударов того же Ткачева или Чаушича. Прекрасный удар из пределов штрафной Костадинова в первом тайме, еще при счете 0:0.

И уж вишенка на торте – приз лучшего игрока матча получил игрок атаки проигравшей стороны – Даниил Лесовой. Уж наверное эксперт студии «Матч-премьер» Роман Широков разбирается в особенностях футбола, если отдал предпочтение именно ему. На такое же признание претендовал в равной мере и футболист из состава победителей – Иван Игнатьев. Его активность в первом тайме по сути и создала преимущество казанской команды. В одном из моментов Игнатьев сам пытался завершить комбинацию команды, еще пару раз пытался создать голевую позицию своим партнерам. При шести ударах по чужим воротам за девяносто минут, это немало. Одна из таких закидушек за спину защитникам в итоге прошла – Давиташвили исполнил удар в угол, и никто уже помешать ему не мог.

Между прочим, когда, глядя в турнирную таблицу, кто-то начинает рассказывать, что «Рубин» – «дно» и «никакой», неплохо бы вспомнить, что эта «никакая» команда только за того же Игнатьева этой зимой заплатила столько, сколько «Арсенал» не потратил на футболистов за все время выступлений в Премьер-лиге.

К сожалению, в третьем уже по счету весеннем матче у «Арсенала» явно не хватает вдохновения в атакующей линии. Все вроде бы по-декабрьски. Есть агрессия, есть стремление к разнообразию в нападении. И даже Луценко, несмотря на явно повышенное к нему внимание со стороны соперника, в каждом матче имеет моменты. С «Рубином» у него их было даже больше, чем в Оренбурге. Нет изюминки.

Потерялся в этом матче Кангва. В первом тайме он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Понимая, что от него требуется еще и надежно отрабатывать в защите, явно стеснялся креативить в передней линии. В итоге получалось ни так, ни сяк, и вся острота ушла на левый фланг, где как раз феерил лучший игрок матча Лесовой. После перерыва на поле вышел Комбаров, благодаря которому у Кангвы оказались немного развязаны руки в линии атаки, но было уже поздно. Игра как не клеилась у него, так и не склеилась.

Зато, редкий случай, сработали замены. Выход Банды и Ковалева не внес, возможно, ключевого перелома, но добавил в игру страсти. Мы хотя бы на деле увидели, что такое конкуренция и желание играть в основном составе. И тот и другой отведенным им временем попытались воспользоваться сполна. С выходом Ковалева правый фланг атаки «Арсенала» заметно ожил, и его стали задействовать значительно активнее, чем при Кангве.

«Рубин», однако, все выпавшие на него испытания выдержал. Даже играя практически весь второй тайм в меньшинстве, не терял головы, и увез из Тулы победу. Леонид Слуцкий после матча немного порассуждал о необязательных желтых карточках, которые вовсю раздают его команде судьи. В частности, в Туле это были две желтых Макарову, после которых казанцы остались в меньшинстве. Собственно, примерно о том же, при желании, могут рассказать и в «Арсенале». Благодаря буквоедству Павла Кукуяна в Оренбурге, который горчичники вытаскивал из кармана по любому поводу, игру с «Рубином» пропускали Ломовицкий и Бауэр.

Дело не в какой-то пристрастности. Скорее в том, что после зимнего перерыва арбитры Премьер-лиги как-то вдохновенно пошли карать направо и налево, словно получив на это особое разрешение. А уж с помощью системы ВАР пошли не только пенальти, но и одновременные необязательные удаления. Как, например, это было в Ростове с ЦСКА. Как бы ни был суров футбольный закон, на первом плане должна быть все-таки игра, а не решения судей. Очевидно же, какой характер пример матч, если в составе одной команды на одного, а то и на двух футболистов меньше.

Но пока и судейская тема не главная. Самое интересное нас теперь ожидает во вторник – что там решат с российской Премьер-лигой. Остановят ли чемпионат, или запретят проводить матчи при зрителях, либо с ограниченным количеством болельщиков на трибунах. Скажем, для какого-нибудь «Сочи» или «Тамбова», скитающегося по чужим городам, это не критично. Им-то без разницы, на сто больше или на сто меньше человек купили билеты. А вот для большинства остальных это немаловажное решение.

Об этом, например, после матча порассуждал и Леонид Слуцкий: «Я смотрел хоккейный матч «Динамо» – «Спартак», это ужас. Мы играли в Нижнем Новгороде, по существу, матч без зрителей. Очень странные ощущения. Но мы подчинимся любому решению РПЛ и РФС. Сейчас настолько форс-мажорная ситуация, что нельзя о каких-то своих желаниях даже думать, не то что высказываться».

А ведь через неделю у «Арсенала» – один из главных для болельщиков матчей, со «Спартаком». То есть игра, которую многие вообще ждут весь год, и нате вам. Сложно пока представить, что такой матч пройдет при абсолютно молчащих трибунах. Но, может, именно это, наконец, разбудит наш «Арсенал», который захочет вернуться в прошлое – когда трибуны горели радостью от игры своей команды.